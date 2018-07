Британските училища "Рептън" подписаха споразумение за сътрудничество с ВМ Финанс Груп

Една от най-престижните образователни институции в международен план - "Рептън" (Repton International Schools Ltd – RISL) обяви подписването на споразумение за сътрудничество с икономическата група ВМ Финанс Груп. Споразумението обхваща България и съседните балкански страни (с изключение на Румъния). Подписването на споразумението ще доведе до основаването на "Рептън София", Британското училище в България (Repton Sofia, the British School of Bulgaria).

"Рептън София", Британското училище в България, ще бъде първото училище в България, което ще предложи пълен английски национален учебен план и ще обслужва приблизително 700 ученици от 3-годишна възраст (детска градина) до 18 години (година 13). Училището се очаква да отвори врати през септември 2021 г. В първата фаза на строителството ще бъдат изградени зали за изкуства, вътрешни и външни спортни площадки, аудиториум, собствена библиотека, лаборатории и кабинети за чуждоезиково обучение и подготовка за изпити, предлагащи условия за академично, културно и спортно превъзходство.

Във втората фаза на проекта се планира изграждането на общежитие към училището (boarding house) за седмичен и пълен пансион, в което учениците ще могат не само да учат, но и да живеят. Това ще бъде единственото пансионно училище в България и региона. "Рептън София", Британското училище в България, ще се разгърне на площ от 22 000 кв.м. и ще отговаря на стандартите на училищата "Рептън". Комплексът ще бъде обгърнат от парково озеленяване.

Тони Пури, главен изпълнителен директор на международните училища "Рептън", коментира: "Изключително развълнувани сме от подписването на споразумение с ВМ Финанс Груп, които имат солиден опит, обхващащ редица бизнеси. Международната експертиза на "Рептън" заедно с финансовата сила на ВМ Финанс Груп и отличното познаване на местния пазар са сред необходимите предпоставки за утвърждаването на "Рептън София", Британското училище в България като водещо училище в региона."

Александра Мирчева, член на Съвета на Директорите във ВМ Финанс Груп, добави: "За нас е удоволствие да обявим подписването на партньорство с училищата "Рептън". Дългосрочна цел на нашата организация е успешното продължение на вече изградените компетенции и добри практики в сферата на образованието, чрез изграждане на учебно заведение с традиции в предоставянето на първокласно образование. Откриването на високо авторитетно Британско училище в България ще предостави на учениците достъп до образование на световно ниво, отговарящо на високите академични стандарти, които "Рептън" задава в своята програма."

ВМ Финанс Груп е икономическа група, която оперира в сферата на дистрибуция, продажба и маркетинг на бързо-оборотни потребителски стоки, логистични услуги в България и Румъния, издателска и печатна дейност, реклама, ранно детско образование, недвижими имоти, оператор на ваучери. ВМ Финанс Груп е в джойнт венчър партньорства с френската компания „Идънред“ - световнен лидер в предплатените корпоративни услуги и немската компания „Гебр. Хайнеман“ - един от лидерите на международния травъл ритейл пазар.

"Рептън" е едно от най-старите независими училища във Великобритания, основано през 1557 г. в графство Дарбишър, Централна Англия. Към момента има вече три успешни училища в Обединените арабски емирства (ОАЕ), както и други сътрудничества в Китай, Сингапур, Индия и Египет. Сътрудничеството с ВМ Финанс Груп отбелязва появата на първото международно училище "Рептън" в Европа.