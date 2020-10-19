Фитнес инфлуенсър отричаше съществуването на COVID-19, почина от вируса

За пореден път коронавирусът отне живота на млад мъж, който не вярваше в заразата.

33-годишният украински фитнес инфлуенсър Дмитрий Стужук се заразил по време на пътешествие в Турция. След като проявява симптоми на COVID-19, той е откаран в болница, а малко по-късно е изписан. Не след дълго обаче състоянието му се влошава и той се връща обратно в интензивното. След това починал.

Дмитрий има близо 1 млн. последователи в Instagrm. Той изглеждал напълно здрав и промотирал здравословен начин на живот. След като се заразил, той публикувал пост в социалната мрежа, в който обяснявал, как не вярвал, че пандемията е истина.

"Аз бях човек, който вярваше, че COVID-19 не съществува докато не се разболях. Болестта е тежка", пише той в Instagram. Първите симптоми се появяват още в Турция, когато гърлото му се подува и започват трудностите с дишането. След като се връща в Украйна, инфлуенсърът си прави тест, който се оказва положителен.

"Болницата е пълна с хора. Някои се лекуват в коридора", допълва той и качва снимка с апарата с кислород, който му помага да диша. Осем дни по-късно Дмитрий е изписан и се прибира у дома, където публикува нова снимка, а постът му гласи, че състоянието му е стабилно.

Но след няколко часа той рязко се влошава и отново е откаран в болницата. Съпругата му, 23-годишната София, казва, че мъжът й изпаднал в безсъзнание.

София Стужук има пет милиона последователи в Instagram. Тя също им разказва за трагедията: "Дима има сърдечно-съдови проблеми. Сърцето му не може да се справи", пише тя. Съпругът й изпада в клинична смърт, но докторите успяват да го върнат за кратко обратно към живота. "Състоянието му е много тежко. Никой не може да направи нищо. Аз направих всичко възможно бащата на трите ми деца да оцелее, но нищо вече не зависи от мен", допълва София.

Малко по-късно тя обявява смъртта на Дмитрий.

"Господи, толкова е ужасно да осъзная, че той не е тук с нас", пише София в Instagram.