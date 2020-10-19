Фитнес инфлуенсър отричаше съществуването на COVID-19, почина от вируса

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Снимка: Instagram
За пореден път коронавирусът отне живота на млад мъж, който не вярваше в заразата.
33-годишният украински фитнес инфлуенсър Дмитрий Стужук се заразил по време на пътешествие в Турция. След като проявява симптоми на COVID-19, той е откаран в болница, а малко по-късно е изписан. Не след дълго обаче състоянието му се влошава и той се връща обратно в интензивното. След това починал.
Дмитрий има близо 1 млн. последователи в Instagrm. Той изглеждал напълно здрав и промотирал здравословен начин на живот. След като се заразил, той публикувал пост в социалната мрежа, в който обяснявал, как не вярвал, че пандемията е истина.
"Аз бях човек, който вярваше, че COVID-19 не съществува докато не се разболях. Болестта е тежка", пише той в Instagram. Първите симптоми се появяват още в Турция, когато гърлото му се подува и започват трудностите с дишането. След като се връща в Украйна, инфлуенсърът си прави тест, който се оказва положителен.
"Болницата е пълна с хора. Някои се лекуват в коридора", допълва той и качва снимка с апарата с кислород, който му помага да диша. Осем дни по-късно Дмитрий е изписан и се прибира у дома, където публикува нова снимка, а постът му гласи, че състоянието му е стабилно.
Но след няколко часа той рязко се влошава и отново е откаран в болницата. Съпругата му, 23-годишната София, казва, че мъжът й изпаднал в безсъзнание.
Вижте тази публикация в Instagram.
Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻
София Стужук има пет милиона последователи в Instagram. Тя също им разказва за трагедията: "Дима има сърдечно-съдови проблеми. Сърцето му не може да се справи", пише тя. Съпругът й изпада в клинична смърт, но докторите успяват да го върнат за кратко обратно към живота. "Състоянието му е много тежко. Никой не може да направи нищо. Аз направих всичко възможно бащата на трите ми деца да оцелее, но нищо вече не зависи от мен", допълва София.
Малко по-късно тя обявява смъртта на Дмитрий.
"Господи, толкова е ужасно да осъзная, че той не е тук с нас", пише София в Instagram.
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МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ. Ярче всего это прослеживается в спорте 🤜💥🤛 ⠀ Кроме того, спорт — это всегда перезагрузка. Обнуляет лишние эмоции, улучшает кровообращение, дает заряд эндорфинов, появляется лёгкость — в общем, обновляются все ресурсы организма. ⠀ Но важна дисциплина исполнения. Без системы и напора результата не будет. ⠀ Говорят, нужно потратить 10 000 часов на какое-то дело, чтобы добиться в нем успеха. Так вот я уверен, что мало просто много заниматься: важно это делать регулярно. Если вы будете ходить в зал раз в 2 недели — это не будет иметь смысла. ⠀ И это правило работает во всех сферах жизни. Не только в спортзале. Дисциплина и упорство. Когда делаешь через силу, когда иногда лень, не хочется, или думаешь забить вообще и не продолжать. ⠀ Дисциплина побеждает талант💪🏻 ⠀ Согласны? ⠀ Всех крепко🤗