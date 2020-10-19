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Фитнес инфлуенсър отричаше съществуването на COVID-19, почина от вируса

33-годишният Дмитрий Стужук имал 1 млн. последователи в Instagram
19 окт 2020 16:23, Нели Христова
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Фитнес инфлуенсър отричаше съществуването на COVID-19, почина от вируса
Снимка: Instagram

За пореден път коронавирусът отне живота на млад мъж, който не вярваше в заразата.

33-годишният украински фитнес инфлуенсър Дмитрий Стужук се заразил по време на пътешествие в Турция. След като проявява симптоми на COVID-19, той е откаран в болница, а малко по-късно е изписан. Не след дълго обаче състоянието му се влошава и той се връща обратно в интензивното. След това починал.

Дмитрий има близо 1 млн. последователи в Instagrm. Той изглеждал напълно здрав и промотирал здравословен начин на живот. След като се заразил, той публикувал пост в социалната мрежа, в който обяснявал, как не вярвал, че пандемията е истина.

"Аз бях човек, който вярваше, че COVID-19 не съществува докато не се разболях. Болестта е тежка", пише той в Instagram. Първите симптоми се появяват още в Турция, когато гърлото му се подува и започват трудностите с дишането. След като се връща в Украйна, инфлуенсърът си прави тест, който се оказва положителен.

"Болницата е пълна с хора. Някои се лекуват в коридора", допълва той и качва снимка с апарата с кислород, който му помага да диша. Осем дни по-късно Дмитрий е изписан и се прибира у дома, където публикува нова снимка, а постът му гласи, че състоянието му е стабилно.

Но след няколко часа той рязко се влошава и отново е откаран в болницата. Съпругата му, 23-годишната София, казва, че мъжът й изпаднал в безсъзнание.

 
 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻

Публикация, споделена от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) на

София Стужук има пет милиона последователи в Instagram. Тя също им разказва за трагедията: "Дима има сърдечно-съдови проблеми. Сърцето му не може да се справи", пише тя. Съпругът й изпада в клинична смърт, но докторите успяват да го върнат за кратко обратно към живота. "Състоянието му е много тежко. Никой не може да направи нищо. Аз направих всичко възможно бащата на трите ми деца да оцелее, но нищо вече не зависи от мен", допълва София.

Малко по-късно тя обявява смъртта на Дмитрий.

"Господи, толкова е ужасно да осъзная, че той не е тук с нас", пише София в Instagram.

 
 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ. Ярче всего это прослеживается в спорте 🤜💥🤛 ⠀ Кроме того, спорт — это всегда перезагрузка. Обнуляет лишние эмоции, улучшает кровообращение, дает заряд эндорфинов, появляется лёгкость — в общем, обновляются все ресурсы организма. ⠀ Но важна дисциплина исполнения. Без системы и напора результата не будет. ⠀ Говорят, нужно потратить 10 000 часов на какое-то дело, чтобы добиться в нем успеха. Так вот я уверен, что мало просто много заниматься: важно это делать регулярно. Если вы будете ходить в зал раз в 2 недели — это не будет иметь смысла. ⠀ И это правило работает во всех сферах жизни. Не только в спортзале. Дисциплина и упорство. Когда делаешь через силу, когда иногда лень, не хочется, или думаешь забить вообще и не продолжать. ⠀ Дисциплина побеждает талант💪🏻 ⠀ Согласны? ⠀ Всех крепко🤗

Публикация, споделена от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) на

По публикацията работи: Нели Христова

44
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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 6 секунди
Очакваш да ти публикуват аутопсия в днес.бг? Можел да твърди хаха какво ще твърдиш ти бе амебо. Е*ат* пр0.cти*те парчета сте, честно. Не върви на добре тоя народ.
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аз-ът преди 14 секунди
Дмитрийй Суджук го изеде суджука накрая....
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Обективен преди 5 минути
Поредната манипулация и гавра с паметта на починал човек. Аз мога да твърдя, че човекът е бил блъснат от камион и така е починал. Къде е аутопсията, която да установи от какво точно е починал?! Именно за това не се извършват аутопсии, защото ще им лъснат жалките лъжи и манипулации.
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Анонимен преди 6 минути
Излиза, че жена му е 5 пъти по-известна от него.
А Димата на 33г какви проблеми е имал със сърцето, да не е от химията нещо?

Какво значи да не вярваш, да вируса го има и трябва да живеем с него, но без цялата паника.
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Анонимен преди 8 минути
Умните се учат от грешките си, мъдрите се учат от грешките на другите. Да проявим мъдрост преди да е станало късно! Пожелавам здраве на всички и се пазете!
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Ръки 60 санта преди 11 минути
Татуран батка, фитнес инструктор, инфлуенсър, не е вярвал в съществуването на Covid-19. Четири характеристика, които го определят като един от великите умове на нашето време. Естественият подбор важи за такива в пълна сила, но покрай умствените сухи съчки горят и читави хора.
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Ямболски цървул преди 12 минути
Лека му пръст на Дмитри,ама с тези химии,с които се е помпил ежедневно,сигурно имунитета му е станал на нищо!
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Истината преди 15 минути
с тези химии които е вземал ... няма какво друго да се очаква. Не е да не вярвам на вируса, когато някой се разболее дори да не е от корона, трябва да се лекува внимателно и правилно, ама чак пък всеки случай да твърдят, че напълно здрав е починал. Ако не си ходил на лекар 10 години и изведнъж починеш те пишат здрав, но короната... никой не предполага че си имаш някакво друго имунно заболяване.
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бг смешки 2 преди 16 минути
да ! освен че не вярва разбира от всичко ! и изобщо като българите общо взето ...
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Заразен CoVid-19 преди 17 минути
Големи мускули - малък мозък, а както виждаме и слаба имунна система.
Аз за разлика от тоя тренирам в нас на лост от време на време, не вземам никакви ***, нямам и претенции да съм нацепен, по - скоро слаб човек. Обаче за по - малко от 72 часа вече бях свалил температурата, останаха ми остатъчни симптоми като загубено обоняние, не съм влизал в болница още, изглежда и че няма да се наложи. Яжте чесън, думкайте люти чушки и ще преборите корона ***! Поне при мен помогна!
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По принцип преди 18 минути
Пpocтака не вярва, докато му се случи лично на него...
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Анонимен преди 18 минути
До вижте сега

Ами така е, ама като пловината носят маски, а другата половина не носят и масово се бутат като овце един в друг, каузата е обречена на провал. Остава да се надяваме на приказката, че глyпавия Господ го пази, та има шанс 80-те % да оцелеят...
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Заразно Зло:Бергамо2 преди 22 минути
това ми напомня за един документален филм за Ебола, мисля на Нашънъл Джиографик беше, белите лекари и учени в защитни костюми отидоха в Африка да евакуират селото, където беше огнището и черните силно интелигентни африканци им казаха "Бял Човек Луд, мисли че нещо невидимо може ме убие, махайте се оттука луди бели хора!". Та и тая история е същата - всичко е до Коефициент на Интелигентност и Естествен подбор по Дарвин!!
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вижте сега преди 25 минути
нормалко е да не се вярва в невидим вирус, който се съдържа в носа и устата на човек, затова е нужен мозък, а по света има многооо прости хора
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бг смешки преди 27 минути
вирусът си е реален ! простите хора обаче не могат да го зацепят явно . докато е твърде късно . факт е и че се преекспонира вируса но тва не означава че няма вирус ...
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До 6 преди 30 минути
анаболите и стероидите са по-лоши от заболявания, защото ти унищожават организма повсеместно...противно на фитнес представите, че "химията прави физиката"
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Krom преди 31 минути
Здравословно? При всичките анаболни стероиди? Минал е покрай здравословното. Все пак, Светла му памет! Не е хубаво, млад човек. Но химията не прощава. И съм напълно съгласен с колегата от пост 10 - тая физика само с тренировки се не постига. Зоб си треба и то не малко! А ако подходиш към тялото си като към инфлуенсърски инструмент резултата е ясен.
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Анонимен преди 32 минути
Само аутопсия може да установи от какво е умрял някой, жена му правила ли му е аутопсия ?
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MaйMyнaтa преди 33 минути
Ше прая аз един психнес, нема друг начин да спАсим матриалот
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Анонимен преди 34 минути
До 10

Що, к'во имаш против общаците по строежите, а срещу мускулите и загара им направени с много бачкане, и то на Слънце?
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