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Натали Портман чества 45-тия си рожден ден, демонстрирайки сладкото си бременно коремче

Актрисата и звезда от "Черният лебед" очаква третото си дете

20.06.2026 | 23:09 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Натали Портман подари на своите фенове рядък и много личен поглед към живота си.

Актрисата отбеляза своя 45-ия си рожден ден със серия от снимки, разкриващи щастието ѝ през един от най-специалните периоди в живота ѝ. Портман, която очаква третото си дете, публикува кадри от празничното си пътуване из Европа и за първи път от известно време показа нарасналото си бременно коремче.

След като през април потвърди, че е бременна, Натали Портман предпочита да пази личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Именно затова новата ѝ публикация предизвика толкова голям интерес сред феновете.

На една от снимките актрисата позира усмихната пред Айфеловата кула, облечена в удобен пуловер и рокля, които нежно очертават напредналата ѝ бременност. Кадърът излъчва спокойствие, щастие и удовлетворение – усещания, които ясно личат и в думите на Портман към публикацията.

Звездата от "Черният лебед" описва рождения си ден, който е на 9 юни, като най-хубавия досега и благодари за всички пожелания, както и за незабравимото време, прекарано в Италия. Снимките показват моменти от празненството – вкусна италианска кухня, красиви гледки, романтични вечери и спокойни мигове далеч от шумния Холивуд.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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