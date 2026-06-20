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Колин Фарел се появи с красива дама на червения килим - разберете коя е тя

Двамата позираха щастливи на премиерата на втори сезон на неговия сериал „Захар“

20.06.2026 | 23:35 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Колин Фарел и сестра му Клодин Фарел координираха тоалетите си за премиерата на втори сезон на „Захар“ в рядка поява.

Дуото брат и сестра за последно се появи заедно на червения килим на Met Gala през 2016 г.

Колин доказа, че Клодин е един от най-близките му хора на света с  последната им задружна поява. 

Припомняме, че той я включи в благодарствената си реч за приемане на наградата си от Гилдията на екранните актьори през 2025 г.

Тогава Фарел получи приз за най-добро мъжко изпълнение в телевизионен филм или минисериал за ролята си в „Пингвинът“.

В сряда, 17 юни, братът и сестрата се появиха на премиерата на втори сезон на сериала на Колин на AppleTV+. 50-годишният актьор носеше сив костюм с едноредно закопчаване, бяла риза, черна вратовръзка и черни обувки.

53-годишната Клодин избра чифт тъмни тесни дънки с черно сако върху черно-бяла блуза с шарки. Тя добави и черни ботуши и носеше косата си, прибрана на кок.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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