Нова ера започва за 4 зодии с навлизането на Хирон в Телец на 19 юни

След известно време, в което се чувстваха заседнали и емоционално парализирани, на 19 юни 2026 г. започва така необходимата лечебна ера за четири зодиакални знака. Това е денят, в който „Хирон, раненият лечител, се впуска в 8-годишен транзит през Телец“, според професионалния астролог Хелена Хатор.

Докато Хирон е в Телец, „ще се научим да се фокусираме върху нуждите си в здравословни дози, без да се чувстваме виновни в процеса“, пише астроложката. Телецът е зодиакалният знак, който управлява комфорта и ценностите, така че наличието на „ранения лечител“ тук „е време да работим върху чувствата си на неудовлетвореност и желание“. Както обясни Хатор, тази енергия дава на всеки от тези знаци голямо подобрение в живота, тъй като вътрешните им рани стават нещо от миналото.

А ето и на кои зодиакални знаци им предстои тази много лечебна ера:

Овен

Финансовата травма е много реално нещо, което може да доведе до тревожност и нестабилност. Вероятно вече знаете това твърде добре. Но след като преживеете загуба на работа или нулев растеж в кариерата си, всичко това се променя след 19 юни, Овен.

Този ​​лечебен акт може да изглежда като осъзнаване, че вие ​​​​сте свой собствен ресурс и от вас зависи да осигурите тази сигурност, а това всъщност ще повиши чувството ви за самоуважение. Така че, макар че може да се чувствате безнадеждно сега, поемете контрол. Няма да е лесно, но като вземете кариерата и финансите си в свои ръце, можете да видите изобилие, каквото никога преди не сте виждали.

Телец

Тъй като Хирон влиза във вашия зодиакален знак на 19 юни, вие изпитвате най-изцелението от всички други знаци. Вероятно бихте могли да го използвате, за да се възстановите от седемте дълги години, които Уран, планетата на внезапната промяна, прекара във вашия знак доскоро. Ако всяко ваше движение от 2018 г. насам се е усещало като хаос, всичко е на път да се промени.

С напредването на тази лечебна ера, „няма да търсите признание от другите“, каза Хатор. „Просто ще знаете, че сте достатъчни.“ Независимо дали е във вашите взаимоотношения или в професионалния ви живот, несигурността вече няма да ви преследва всяко ваше движение. Изпълнени с новооткрита увереност, ще се почувствате най-еволюиралата версия на себе си досега.

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Източник: Tialoto.bg