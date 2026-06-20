Мелони се озъби на Тръмп: Популярността ми не е твоя работа

Италианският премиер Джорджа Мелони отвърна на поредната нападка на Доналд Тръмп срещу нея и срещу Италия.

Изказването на Мелони беше разпространено от водещите световни медии.

"Президент Тръмп, тези продължаващи и немотивирани атаки са безсмислени. Що се касае до моята популярност, да бъда твоя приятелка със сигурност не я благоприятства, нито пък зависи от моите отношения с теб. Моята популярност зависи от моята способност да защитавам италианския национален интерес и точно това правя, както винаги съм го правила“, казва Мелони в пост в социалните мрежи.

"Това направих и по отношение на американските бази в Италия. Тяхното използване е регулирано от споразумения, които ние винаги сме спазвали и които не могат да бъдат нарушавани, докато аз бъда премиер. Италия си остава една суверенна нация“, посочва Мелони.

“Във всеки случай моята популярност не е твоя работа. Предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята популярност“, се казва в края на поста на Мелони.

Постът ѝ е публикуван и на италиански, и на английски, като в италианската му версия тя използва второ лице единствено число, когато се обръща към Тръмп.

По-рано днес Тръмп заяви, че Мелони искала отново да му стане приятелка, след като САЩ са победили Иран, защото така щяла увеличи популярността и рейтинга си в Италия, които бележели спад. Тръмп отново разкритикува Италия и правителството на Мелони, че не са допуснали американски военни самолети да използват италиански бази във войната срещу Иран. / БТА