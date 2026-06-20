5 грешки в кухнята, които често допускаме

Понякога следвате рецептата дума по дума, а ястието не се получава като онова, което сте опитвали някъде. Не сте сами. Има няколко коварни грешки, които дори опитни готвачи допускат в забързаното ежедневие и които крадат вкуса на храната, без да подозирате. Кои са те?

Претрупвате тигана

Това е класика. Слагате всичките зеленчуци или парчета месо наведнъж в тигана, за да стане по-бързо. Вместо да се запържат до златисто, те започват да се задушават в собствената си вода.

Температурата на тигана пада драстично и вместо карамелизирана коричка (която е вкус!), получавате бледо, сварено на пара ястие. Решението е просто: работете на части. Оставете място между парчетата храна и изчакайте тиганът да се загрее отново преди следващата порция. Ще ви отнеме малко повече време, но пък ще получите десет пъти повече вкус.

Подправяте в грешния момент

Солта, поръсена отвисоко в последната минута, не прониква в храната – тя остава отгоре и прави ястието „плоско“. Солете на етапи: месото – поне 15-20 минути преди готвене, зеленчуците – в началото на сотирането, супите и сосовете – на няколко пъти по време на варенето.

Сухите подправки като кимион, кориандър и червен пипер развиват аромата си най-добре, когато се запържат за 20-30 секунди в мазнината преди добавяне на течност.

Пресните билки (босилек, кориандър, копър) пък губят аромата си при топлинна обработка – добавяйте ги непосредствено преди сервиране.

Готвите студено месо

Изваждате пилешките гърди или пържолата директно от хладилника и ги слагате в тигана. Това е гаранция за сухо, неравномерно сготвено месо. Когато студеното месо срещне горещата повърхност, мускулните влакна се свиват рязко и изтласкват соковете.

Оставете месото на стайна температура за 20 минути преди готвене (не повече, от съображения за безопасност). Резултатът ще бъде сочно, нежно и равномерно изпечено месо.

Източник: Правите ли тези 5 грешки в кухнята, без да подозирате?