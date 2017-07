Йоланда Хадид на 53 и в невероятна форма!

Йоланда Хадид, майка на топмоделите Джиджи и Бела, демонстрира страхотна форма. Тя показа, че не отстъпва по сексапил на дъщерите си, независимо, че е прехвърлила 50-те.

53-годишната Йоланда сподели кадри в социалните мрежи, с които предизвика възхищението на последователите си.

Хадид-старша е била професионален модел на агенция Ford Models. Дефилирала е на модните подиуми в Париж, Милано, Токио, Ню Йорк и Лос Анджелис.

Тя напуска модните среди след 15-годишен стаж, за да се отдаде на семейството си. След като се омъжва за Мохамед Хадид през 1994 г., Йоланда се установява в Лос Анджелис. Двамата се развеждат през 2000 г., имат три деца – Джиджи, Бела и Ануар.

През 2012 г. Йоланда е диагностицирана с лаймска болест, която протича много тежко. Тя признава, че заради нея е загубила възможността да чете, пише и да гледа телевизия. Тази година се очаква на пазара да излезе нейната книга „Believe Me: My Battle with the Invisible Disability of Lyme Disease“, в която разказва за трудностите, през които е преминала при лечението.

Вижте Йоланда и нейната страхотна визия в галерията на Tialoto.bg