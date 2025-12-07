IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“ДПС-Ново Начало" организира митинг "НЕ на манипулациите!"

Насрочен е за 9 декември

07.12.2025 | 19:57 ч. 17
“ДПС-Ново Начало” организира митинг в защита на стабилността в държавата на 9 декември от 18:00 часа. Информацията е публикувана във фейсбук страницата на "ДПС Пресцентър".

“Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!”, пишат от “ДПС-Ново Начало” в официалната си Facebook страница.

„Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете  към нашия митинг”, добавя се в изявлението.

От партията допълват, че развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос.

Локацията за всяко населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС, се уточнява в публикацията. 

ДПС-Ново Начало митинг политика
