“ДПС-Ново Начало" организира митинг "НЕ на манипулациите!"

“ДПС-Ново Начало” организира митинг в защита на стабилността в държавата на 9 декември от 18:00 часа. Информацията е публикувана във фейсбук страницата на "ДПС Пресцентър".

“Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата!”, пишат от “ДПС-Ново Начало” в официалната си Facebook страница.

„Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг”, добавя се в изявлението.

От партията допълват, че развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос.

Локацията за всяко населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС, се уточнява в публикацията.