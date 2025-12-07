Симеонов: Тайничко и Борисов стиска палци на протеста

"В последните месеци, когато следим индикаторите "оставка" и "предсрочни избори", там има ръстове в процентите на подкрепящите ги, нещо повече - размениха си местата". Това каза пред БНР политологът и социолог Първан Симеонов от агенция “Мяра”:

"Ако в началото на това правителство повечето не искаха оставка, камо ли нови избори, сега от известно време насам, от няколко месеца насам, тези, които искат оставка, са осезаемо повече от тези, които се съгласяват да няма оставка, но новото в последните две вълни на изследване, е, че има свикване и с идеята за предсрочни избори. Разбира се, още няма мнозинства над 50% и по двата показателя, но са на ръба нещата. Имайте предвид, че нашето изследване започна веднага след първия протест, обхвана втория и свърши два дни след втория протест. Ако изследването беше след втория протест изцяло, ми се струва, че числата щяха да бъдат по-големи навсякъде, тъй че лека-полека има износване на и без друго малкото начално доверие в тази власт, но все пак не бива да се забравя, че има и известен навичен скептицизъм".

"Това, което протестът не бива да допуска, е да се опитва да се превърне в позитивна програма", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" социологът:

"Един протест е негативна програма. Протестът затова е протест, защото той казва какво не бива да се прави. Какво бива да се прави, ще кажат изборите и политиците".

"Този процес на протести ще спечели, ако не се опитва да бъде всеки ден", подчерта Първан Симеонов:

"Тези опити за протестиране всеки ден само изхабяват. Когато един протест е протест, той не бива да е фон".

"Аз не съм съгласен, че полицията не си е свършила работата. Според мен полицията си свърши работата добре", коментира политологът.

"Според мен тайничко и Борисов стиска палци на протеста, защото неговата надежда е обединението на тези радевски, костадиновски, ПП-ДБ енергии, за да махне Пеевски от политическия терен и Борисов в едни по-добри дни пак да се разбере нещо с ПП-ДБ или нещо от сорта. Както се вижда, той маневрира", отбеляза Първан Симеонов.