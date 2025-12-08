Стармър, Мерц и Макрон в един глас: Ние сме с Украйна

На "Даунинг стрийт" в Лондон с опънат червен килим, Киър Стармър посрещна Володимир Зеленски, Еманюел Макрон и Фридрих Мерц.

"Ние сме с Украйна. Ако ще има прекратяване на огъня, то трябва да бъде справедливо и трайно. Ето защо е толкова важно многократно да излагаме принципа, че въпросите за Украйна са за Украйна. Ние сме тук, за да ви подкрепим в конфликта и да ви подкрепим в преговорите", каза като домакин в началото на срещата британският премиер.

Зеленски добави, че единството между Европа, Украйна и САЩ е важно при преговорите за прекратяване на войната на Русия в Украйна.

"Има някои неща, които не можем да управляваме без американци, неща, които не можем да управляваме без Европа. Ето защо трябва да вземем някои важни решения", добави Зеленски.

Руската икономика започва да страда

"Мисля, че имаме много карти в ръцете си“, казва френският президент Еманюел Макрон.

"Фактът е, че украинците се съпротивляват в тази война. Руската икономика започва да страда, особено след последните ни санкции и санкциите на САЩ.

"Скептичен съм към някои от подробностите, които виждаме в документи, идващи от американска страна - но трябва да говорим за това. Ето защо сме тук", каза от своя страна германският канцлер Фридрих Мерц.

Разговорите на “Даунинг стрийт“ се провеждат след дни на срещи между украински и американски представители в Маями, които приключиха на 6 декември без видим пробив, а Зеленски пое ангажимент за продължаване на преговорите.

