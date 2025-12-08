IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Отпада забраната за използване на водата в хасковските села Подкрепа и Стамболийски

Последните проби са показали, че качеството на питейната вода отговаря на здравните изисквания

08.12.2025 | 18:48 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Заради подобрение на показателите за наличие на естествен уран в питейната вода на хасковските села Подкрепа и Стамболийски, тя вече е годна за ползване за питейни нужди, съобщиха на официалната си интернет страница от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково.

Последните резултати от взетите проби са показали, че качеството на питейната вода в двете населени места отговаря на здравните изисквания съобразно Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, допълниха от здравната инспекция.

Заради повишена радиоактивност, засечена във водата на двете села, общинския център Хасково и в село Въгларово през месец май т.г. здравните власти предупредиха тя да не се използва за пиене и готвене. В населените места бяха осигурени водоноски от ВиК – Хасково. Сега те ще бъдат насочени към зони на водоснабдяване с отклонения в качеството на питейната вода, пише още в съобщението на РЗИ. 

Водата в селата Стамболийски и Подкрепа ще бъде заложена за планиран учестен мониторинг за наличие на естествен уран в програмата за мониторинг на качеството на питейната вода на „ВиК“ в град Хасково през 2026 година.      

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Подкрепа уран във водата питейна вода ВиК Хасково
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem