Италия конфискува доматено пюре от камиони, идващи от България

То е било фалшиво етикетирано като „Произведено в Италия“

21.11.2025 | 08:57 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Италианската гранична полиция съобщи, че е конфискувала над 42 тона доматено пюре, фалшиво етикетирано като „Произведено в Италия”, което е влязло в страната през България, съобщи Ройтерс.

Като един от водещите производители на доматен сос в света Италия в миналото е била въвлечена в спорове относно неправилното етикетиране на доматено пюре, внасяно от Китай.

Италианските служители са конфискували доматеното пюре при две отделни операции, след като са спрели два камиона, идващи от България, по време на проверки в пристанището Бриндизи в югоизточната част на страната, съобщи полицията в изявление.

Не е ясно дали доматеното пюре е с произход от България или от друга страна, добавиха те.

Иззетите пратки са били предназначени за две италиански компании, известни с продуктите си от домати „Made in Italy“, съобщи финансовата полиция.

Имената на компаниите не бяха разкрити.

Предполагаемата измама би донесла стотици хиляди евро незаконни печалби и би представлявала потенциален риск за общественото здраве, "тъй като не може да се изключи наличието на замърсители, забранени от законодателството на ЕС“, се добавя в изявлението на полицията.

„Потребителите щяха да си помислят, че купуват продукт от Италия, но кой знае какво щяха да ядат”, каза полковник Емилио Фиора, командир на финансовата полиция в Бриндизи, пред Ройтерс.
(БТА)

