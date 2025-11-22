IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Река Язо излезе от коритото си, има екипи на терен

Мобилизирана е и тежка техника за справяне с кризата

22.11.2025 | 07:50 ч. 0
БГНЕС

Екипи на Община Разлог, пожарната служба и органи на МВР работят на терен във връзка с проливния дъжд и излизането на река Язо от коритото ѝ, съобщиха късно снощи от пресцентъра на Община Разлог.

На територията на града има три критични точки, които са обезпечени с екипи на място, които следят водните нива и предприемат действия за ограничаване на риска за населението и инфраструктурата, допълниха от Общината. 

Тежка техника е мобилизирана и в момента се извършват дейности по отклоняване на водата и овладяване на преливането, с цел реката да бъде контролирана преди вливането си в градското корито. На този етап не е получен сигнал за бедстващи хора и наводнени къщи, информираха още от пресцентъра. 

От Община Разлог отправят призив към гражданите да бъдат спокойни, да избягват придвижване в засегнатите от приливния дъжд райони и да следват указанията на компетентните органи. / БТА

 

