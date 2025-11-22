IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ванс: Фантазия е да се мисли, че Украйна може да спечели

Тръмп даде краен срок Зеленски да приеме плана до четврътък

22.11.2025 | 07:20 ч. 109
EPA/БГНЕС

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че всеки план за спиране на войната на Русия в Украйна трябва да запазва украинския суверенитет и да бъде приемлив и за двете страни, съобщава Ройтерс.

По думите на американския вицепрезидент победа за Украйна е в сферата на фантазията, ако САЩ дадат на Киев повече пари или оръжия или наложат повече санкции срещу Русия.

В четвъртък 47-ят президент на САЩ Доналд Тръмп обяви план от 29 точки за край на войната. Планът предвижда териториални отстъпки на Русия, дори по-големи, от територията, която тя контролира в момента, отказ от членство на Украйна в НАТО и ограничаване на размера на украинските въоръжени сили. 

След ден на спекулации, Тръмп даде на Зеленски краен срок до четвъртък, 27.11 да приеме плана или губи подкрепата на САЩ.

В изявление украинският президент Володимир Зеленски заяви, че планът поставя Украйна пред “много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“.

"Днес е един от най-трудните моменти в нашата история. Натискът върху Украйна е най-силен. Украйна може да се изправи пред много труден избор: или загуба на достойнство, или риск от загуба на основен партньор в областта на сигурността – 28 точки или изключително сурова зима. Националният интерес на Украйна трябва да бъде взет предвид. Не правим гръмки изявления - ще работим спокойно с Америка и всички партньори. Ще търсим конструктивни решения с нашия основен партньор [САЩ]", се казва в съобщението на Зеленски.

