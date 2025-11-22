IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Пороен дъжд и градушка се изсипаха в Петрич и Сандански

По прогноза дъжд се очаква и през следващите часове

22.11.2025 | 08:05 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Поройни дъждове се изляха през последните часове в Петрич и Сандански. По данни от метеорологична станция, базирана в Петрич, за последното денонощие са паднали 50 литра на квадратен метър дъжд, от което количество над половината – 30 литра само за последните два часа, плюс градушка и сериозна гръмотевична активност.

В Подгорието за едно денонощие са паднали 70 литра на квадратен метър, от които 40 литра в последните два часа, съобщиха от общината в Петрич, съобщава БНТ.

Прогнозата е дъждът да продължи и през следващите часове.

Свързани статии

Аварийни екипи на Община Петрич, на ВиК и на РСПБЗН са на критични точки в общината, като по думите на секретарят на Община Петрич и ръководител на Аварийното звено Кирил Стойков екипите работят координирано, за да избегнат щети. Изпратени са аварийни екипи, техника и служители на Общината, включително багер, който се използва за разчистване на шахти, затрупани с листа и наноси след бурята.
Заради проливен дъжд минаващата през центъра на Разлог река Язо излезе от коритото си и наводни централни улици.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

време пороен дъжд градушка Петрич Сандански
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem