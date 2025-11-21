Модернизираните Patriot са готови да укрепят въздушния щит на Украйна

Съединените щати наскоро одобриха потенциална продажба на модернизирани ракетни системи „Пейтриът“ на Украйна. Като част от предложението за 105 милиона долара, Киев ще може да подобри съществуващите си пускови установки за противовъздушна отбрана до най-новата конфигурация, пише Мая Карлин, автор по национална сигурност в The National Interest.

Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA) обяви, че Държавният департамент е дал зелена светлина за потенциалната продажба на чуждестранни военни, което със сигурност ще повиши отбранителния капацитет на източноевропейската държава.

„Предложената продажба ще подобри способността на Украйна да посреща настоящи и бъдещи заплахи, като я оборудва допълнително за провеждане на мисии за самоотбрана и регионална сигурност с по-стабилна местна способност за поддръжка“, заяви DSCA.

Смятана за най-модерната зенитно-ракетна система (ЗРК) земя-въздух, която е на въоръжение по целия свят, MIM-104 Patriot е може би най-добрият отбранителен актив в настоящия арсенал на Киев. Системата от най-високо ниво е произведена от американския отбранителен контрактор Raytheon и функционира като основа за интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана за 19 държави. Patriot е разработена по време на Студената война, за да осуети настъпващия ракетен флот на бившия Съветски съюз. Първоначално концепцията за Patriot (преди това обозначена като армейска система за противовъздушна отбрана AADS-70s) е замислена като заместител на по-старите системи Nike Hercules и Hawk на американската армия. Полученият Patriot влиза в пълно производство до 1980 г. и официално влиза на въоръжение две години по-късно.

Както е описано в проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания, системата Patriot се състои от шест основни компонента: ракета, пускова установка, радарна установка, контролна станция, генератор на енергия и високочестотна антенна мачта. Най-новият вариант на Patriot е способен да удря входящи ракети, дронове и други снаряди на височина до 9,2 мили и на разстояния, покриващи близо 22 мили. „Patriot в момента използва един радар AN/MPQ-53, AN/MPQ-65 или AN/MPQ-65A за откриване и поразяване на цели. За разлика от други системи за противовъздушна отбрана, радарът Patriot се отличава с това, че комбинира функции за наблюдение, проследяване и поразяване в едно устройство.“

Както бе споменато по-рано, впечатляващите характеристики и възможности на Patriot го превърнаха в фаворит на експортния пазар. По-конкретно, платформата е доставяна в Германия, Япония, Израел, Саудитска Арабия, Холандия, Тайван, Южна Корея, Швеция, Бахрейн, Полша, Катар, Румъния, Испания и Обединените арабски емирства през годините.

Какво означават обновените Patriot за Украйна

Като част от потенциалната продажба на чуждестранни военни на Украйна, която би обновила нейния флот от ракети Patriot, пусковите установки M901 на Киев ще бъдат обновени до най-новата конфигурация M903. Новата версия би позволила на Украйна да изпраща по-нови прехващачи Patriot , като PAC-3 и PAC-3 MSE. Тази гъвкавост би позволила на Киев да продължи да изстрелва едновременно ракетите PAC-2 и GEM-T, които са съвместими с по-старата версия M901. Тъй като огромният арсенал от дронове и ракети на Москва продължава да сее хаос в украинските градове и критичната инфраструктура, допълнителните възможности на Patriot несъмнено ще бъдат от полза за отбранителните усилия на Киев. Само тази седмица Москва изстреля повече от 450 дрона и няколко десетки ракети към Украйна, което доведе до 26 смъртни случая и много други ранени. Докато не се установи трайно прекратяване на огъня, руските сили е малко вероятно да намалят баражните си обстрели.