Срещата между Тръмп и кмета на Ню Йорк премина подозрително спокойно

Те намериха пристан...

Срещата на Зохран Мамдани в Белия дом, на която критиците залагаха много, се превърна в любовен фестивал "Чуден петък“. Републиканският президент Тръмп похвали новоизбрания кмет социалист и предсказа, че той ще направи Ню Йорк отново велик.

Заседаващият Тръмп, с Мамдани, стоящ до него зад бюрото "Резолют“, отрупа с похвали новоизбраният кмет, весело докосвайки ръката му, докато той му помагаше да избегне трудни въпроси и... неочаквано предсказа, че кметството му ще бъде успешно.

"Мисля, че той иска да го направи по-велико от всякога. И ако може, ще бъдем там и ще го аплодираме. Аз ще го аплодирам", обърна палачинката Тръмп след серия от остри изказвания, адресирани към Мамдани.

Смайващо приятелската съвместна поява на бившите врагове дойде след 45-минутен разговор при закрити врата в Овалния кабинет, който и двамата определиха като продуктивен и фокусиран върху основния въпрос на кампанията на Мамдани за достъпността.

"Той е различен от типичния човек“, каза Тръмп, добавяйки, че Мамдани "има шанс наистина да направи нещо велико за Ню Йорк“.

Мамдани забележително избягваше да се хваща на каквато и да е стръв, за да хвали Тръмп, въпреки че предположи, че по-доброто от очакваното представяне на президента в Ню Йорк по време на президентските избори през 2024 г. се дължи на собствения му фокус върху проблемите на кухненската маса.

Новоизбраният кмет заяви, че иска да се съсредоточи върху постигането на реални резултати за жителите на Ню Йорк, вместо да се бори с президента за огромните им различия.

"Мисля, че и аз, и президентът Тръмп сме много ясни относно позициите и възгледите си и това, което наистина ценя в президента, е срещата, която проведохме, не се фокусира върху точки на разногласия, които има много, а върху общата цел, която имаме в служба на жителите на Ню Йорк“, каза Мамдани.

Тръмп се съгласи.

"Имаме едно общо нещо. Искаме този наш град, който обичаме, да се развива много добре“, каза Тръмп, докато двамата започваха да отговарят на въпроси след разговора си.

Деспот, фашист, комунист

Президентът дори се намеси, когато Мамдани, който по време на кампанията се закле, че ще бъде "най-лошият кошмар“ на Тръмп, беше притиснат от репортери за миналите му обиди, наричайки го "фашист“ и "деспот“.

"Няма нищо, можете просто да кажете "да“, пошегува се Тръмп, потупвайки го нежно по ръката, когато Мамдани беше попитан дали все още мисли за президента като за "фашист“.

"Наричали са ме много по-зле от деспот, така че не е толкова обидно“, каза още Тръмп, когато Мамдани беше попитан за тази минала критика.

На въпроса дали вярва, че антиизраелският политик е "джихадист“, Тръмп каза, че се е срещнал с "много рационален човек“.

Тръмп, който преди това предсказа края на Голямата ябълка, ако "моят малък комунист“ Мамдани бъде избран, каза, че си е тръгнал от срещата им, чувствайки се "много уверен“, че левият новоизгряващ може да свърши добра работа.

Мисля, че той ще изненада някои консервативни хора, всъщност, и някои много либерални хора“, каза той.

Президентът дори се оттегли от заплахата си, че ако Мамдани стане кмет, ще изпрати Националната гвардия в града, за да се бори с престъпността.

"Очаквам да му помогна, а не да му навредя, голяма помощ, защото искам Ню Йорк да бъде велик“, каза Тръмп, който също така предупреди, че федералното финансиране на Ню Йорк може да бъде застрашено при управлението на Мамдани.

Новият кмет а Ню Йорк поиска среща лице в лице, наричайки я обичайна за встъпващия в длъжност кмет на Ню Йорк да се среща с президента.