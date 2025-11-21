Тръмп постави краен срок Украйна да приеме предложението на САЩ за край на войната

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в радиоинтервю, че според него четвъртък е добър краен срок за Украйна да приеме подкрепеното от САЩ предложение за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат продължавани. Но според нас четвъртък е подходящ срок“, заяви американският президент в ефира на предаването на Брайън Килмийд по радио „Фокс Нюз“.

Предложението

По време на същото интервю за Fox Radio, Тръмп беше попитан за предложението от 28 точки, на което той отговори, че САЩ са „в него с една-единствена цел - искаме убийствата да спрат“.

Относно опасенията, че Русия би могла в бъдеще да представлява заплаха за Балтика или други части на Европа, Тръмп каза, че „те [Русия] ще бъдат спрени“.

„Те не търсят повече война“, добави той. „Те понасят наказание.“

В момента в графика на президента Тръмп днес няма публични събития, въпреки че това често се променя.

Днес той ще се срещне с встъпващия в длъжност кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани. Тази среща ще се проведе при закрити врати, без да се допускат промени.

Предложеният от президента на САЩ Доналд Тръмп мирен план от 28 точки има за цел да сложи край на войната между Русия и Украйна, като предостави на Москва контрол над части от Източна Украйна, включително Донбас, като същевременно предложи гаранции за сигурност на Киев и Европа.

Проектът включва ограничения върху военния мащаб на Украйна, неразширяване на НАТО и икономически стимули за Русия, като например завръщане на световните пазари, съобщава Newsweek.