Съставеният от САЩ и Русия план за мир означава капитулация на Украйна?

Американски и руски представители тихомълком написаха нов план за прекратяване на войната в Украйна, съгласно който Киев трябва да предаде своя територия и значително да ограничи размера на армията си, пише тази сутрин британският в. „Гардиън“.

Проектът, който е разработен от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, и съветника на Кремъл Кирил Дмитриев, налага драконовски мерки върху Украйна, които ще дадат на Русия безпрецедентен контрол върху армията и политическия суверенитет на страната. На плана се гледа като на капитулация от страна на Киев, отбелязва изданието.

В. „Файненшъл таймс“ пише, че съгласно предложението Украйна трябва да предаде цялата територия, която все още е под контрола на Киев в източната част на страната и да съкрати наполовина армията си – условия, които украинският президент Володимир Зеленски в миналото е наричал невъзможни. Други условия включват ограничаване на американската военна помощ и на видовете въоръжения, използвани от украинската армия.

Сп. „Нюзуик“ допълва, че според плана Русия де факто ще придобие контрол над Луганска и Донецка област, познати като Донбас, но от Украйна няма да бъде изисквано публично да признава това. САЩ и международната общност ще признаят Крим и Донбас за руска територия.

В две други фронтови области – Херсонска и Запорожка област, конфликтът „ще бъде замразен по сегашните линии на контрол, а Русия ще върне някои земи“.

Две други страни – Катар и Турция – също участват в преговорите, отбеляза „Нюзуик“, като се позовава на изданието „Аксиос“. Анкара и Доха изиграха ключова роля в приемането на мирния план от 20 точки на Тръмп за прекратяване на войната между Израел и „Хамас“.

Според публикация в британския в. "Телеграф" Украйна ще отдаде под наем територии на Русия, съгласно американския план.

Според предложената сделка Киев ще предаде контрола над Донбас на Москва, но ще запази правната собственост върху него. В замяна Русия ще плаща наем с неразкрит до момента размер, за да управлява региона, пише изданието.

Предложението от 28 точки, създадено без участието на Украйна, отразява максималистките искания, които Кремъл постави по време на войната и които Киев отдавна отхвърля, определяйки ги като капитулация, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Това е последният опит на администрацията на Тръмп да възобнови застиналите преговори в близо 4-годишната война. Някои украински анализатори обаче гледат на предложението и като на начин Русия да оказва натиск върху Киев за отстъпки в момент, когато правителството на президента Володимир Зеленски е отслабено от корупционен скандал на най-високо ниво, който може да разубеди съюзниците му да изпращат помощ за страната.

Силите на Украйна са поставени и под нарастващ натиск на фронта, докато руските войски бележат успехи срещу изтощената украинска армия.

„Едно е ясно. Украинската позиция в момента не е силна и това се вижда не само в страната, но и от нашите партньори, включително САЩ, и, разбира се, от агресора“, каза пред изданието Костянтин Елисеев - бивш съветник по външна политика на украинския президент, който в момента е опонент на Зеленски.

В. „Вашингтон пост“ търси връзка между вчерашното посещение на двама високопоставени американски военни командири в Киев и новото предложение за мир.

Министърът на сухопътните войски Дан Дрискол, който води делегацията, е най-високопоставеният представител на Пентагона, за когото е известно, че е посещавал Украйна след връщането на Тръмп в Белия дом в началото на тази година. Пристигането на Дрискол в Украйна вчера бе предшествано от тайна среща в Маями миналия уикенд между Уиткоф и високопоставени съветници на украинския президент.

Засега не е известно дали или как пътуването на американския министър може да е свързано с преговорите на Уиткоф, отбелязва „Вашингтон пост“.

Според представител на американската отбрана Дрискол ще проучи „усилията за прекратяване на войната“ в Украйна. Той окачестви пътуването като „мисия за установяване на факти“, но отказа да даде подробности с кого от украинското правителство се е срещала американската делегация или какво са обсъждали.

Изданието „Политико“ коментира, че Украйна и Европа са били изненадани, след като публично се заговори за плана на Уиткоф - особено остра болка, защото тъкмо бяха останали с впечатлението, че Тръмп най-после е започнал да осъзнава неискреността на Путин относно постигането на споразумение.

Докато европейските и американските представители търсеха яснота по проекта, те заявиха, че много от аспектите в него подлежат на промяна, включително ролята на НАТО и всякакви украински териториални отстъпки към Русия.

Украйна смята членството в НАТО за гаранция за сигурността си срещу бъдеща руска инвазия. Докато някои европейски страни подкрепят Киев, САЩ отхвърлят подобна възможност, а Москва отдавна настоява Украйна да не се присъединява към отбранителния алианс, възприемайки това като заплаха.

Европейските съюзници също се притесняват от териториални отстъпки по отношение на Русия, които виждат като възнаграждаване на агресията на Москва и създаване на притеснителен прецедент.

„Не сме информирани за това (плана)“, каза вчера пред журналисти германският външен министър Йохан Вадефул. „Опитите на всички международни партньори да доведат най-накрая президента Путин на масата за преговори продължават. Ние, естествено, подкрепяме всичко, което води в тази насока. Фокусирани сме върху подкрепата за Украйна и по този начин даваме на Путин да разбере, че няма алтернатива на преговорния процес“, изтъкна той.

(БТА)