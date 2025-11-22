САЩ губят Африка от Русия и Китай

Чрез повишаване на митата и намаляване на хуманитарната и развойна помощ за Африка, като същевременно се фокусира върху добива на критични минерали, президентът Доналд Тръмп засилва влиянието на Китай и Русия в Африка, въпреки забавянето на китайските инвестиции и наскоро проблемното военно присъствие на Русия в Сахел. В тяхна полза е ухажването на африканските страни от страна на Пекин и Москва като част от алтернативен многостранен ред, докато администрацията на Тръмп ги отхвърля с намалено дипломатическо присъствие. Тъй като Европа също намалява помощта за развитие за Африка, Западът пропуска възможността да инвестира в дългосрочния потенциал на Африка отвъд сектора на критичните минерали, пишат в статия за TNI Матю Бъроуз и Бенджамин Уайз.

Как съкращенията на чуждестранната помощ от САЩ вредят на Африка

Африка поема основната тежест от съкращенията на чуждестранната помощ от Съединените щати. Съединените щати бяха най-големият донор, осигурявайки до 26% от цялата помощ, отиваща за Африка. Повече от половин милион души с ХИВ може да умрат ненужно само в Южна Африка, според една оценка, направена от южноафриканската фондация за ХИВ. Почти 8 милиона души в Конго са изправени пред загуба на хранителна помощ, а 2,3 милиона деца са изправени пред смъртоносно недохранване, според Организацията на обединените нации . Джаки Килиърс , основател на Института за изследвания на сигурността (ISS), фокусиран върху Африка, предупреди, че още 5,7 милиона африканци ще бъдат тласнати към крайна бедност през следващата година и още 19 милиона до 2030 г. Президентът Тръмп прогнозира, че неговите собствени съкращения ще бъдат „опустошителни“ и призова други страни да помогнат.

Съединените щати са силно зависими от Китай за 70% от критичните минерали, необходими за производството. Китай инвестира от години в добив и преработка на критични минерали, включително в Африка, която се оценява, че държи 30% от световните доставки . Фиксацията на Тръмп и Булос не е нищо ново. През февруари 2023 г. администрацията на Байдън създаде Партньорство за сигурност на минералите с осем богати на минерали африкански държави, които вече си сътрудничат с Китай. Преговорите на Булос за прекратяване на огъня между Руанда и Демократична република Конго (ДРК) проправиха пътя за обявяването на важно споразумение на САЩ за минералите с двете африкански държави в края на юни. За съжаление на миротворческите усилия на Тръмп, конфликтът в Източно Конго изглежда се разгорещява. МВФ смята, че притежанието на критични минерали от Африка може да трансформира региона , но за да направи това, ще трябва да се съсредоточи върху преработката, а не само върху добива.

Спадът на интереса на САЩ към Африка

Администрацията на Тръмп задълбочава отслабването на американското присъствие в Африка, като не успява да номинира посланици за важни африкански постове. С изключение на консервативния медиен критик Лео Брент Бозел III, който все още не е потвърден за посланик на САЩ в Южна Африка, няма номинации за други големи посолства, като тези в Нигерия, Кения и Етиопия. Миналия април изтекла бележка, която държавният секретар Марко Рубио нарече „фалшива“, посочи план за намаляване на дипломатическото присъствие на САЩ в Африка. „Посолствата на Лесото, Еритрея, Централноафриканската република, Република Конго, Гамбия и Южен Судан ще бъдат затворени, както и консулствата в Дуала, Камерун и Дърбан в Южна Африка.“

Африканските проекти на Китай включват значителен дълг или отстъпки от страните получатели. От основаването на BRI, Китай е инвестирал над 700 милиарда долара в 49 африкански държави, като най-големите кредитополучатели са Ангола, Египет, Кения, Нигерия и Етиопия. Инвестициите са довели до „дългови капани“ за някои страни, което е позволило на Пекин да се възползва от благоприятното третиране на китайските фирми и достъпа до природни ресурси.

Ангола е друга държава със сериозни дългове към китайските кредитори. От 2002 г. насам Ангола е взела назаем над 45 милиарда долара от Китай, а към 2024 г. 40% от външния дълг на страната се дължи на китайски кредитори, общо 17 милиарда долара. Въпреки че 72% от износа на петрол на Ангола отива за Китай, намаляващото производство на страната през последните години я кара да се бори да изпълнява плащанията си.

Китай е третият по големина доставчик на оръжие за африканските страни и също така провежда съвместни учения и обучения. През 2024 г. китайски и танзанийски войски участваха в съвместното учение „ Pace Unity 2024 “, състоящо се от сухопътни и морски операции. Между 2018 и 2022 г. Китай представлява почти 10% от целия внос на оръжие в Африка, след Русия и Съединените щати. Към 2024 г. 70% от африканските държави използват китайски бронирани машини в своите армии. Китай се възползва особено от намаления военен износ на Русия по време на продължаващата война в Украйна, като се намеси, за да предостави надеждни и достъпни продукти на африканските армии.

Военното влияние на Русия в Африка

Подобно на Китай, Русия отдавна се стреми да разшири влиянието си в целия африкански континент . Неспособна да се мери с икономическата мощ на Китай, Русия се възползва от западния вакуум, предоставяйки военна подкрепа на хунтите в Сахел и другаде в замяна на достъп до огромните природни ресурси на континента. Русия също така провежда дезинформационни кампании, разпространявайки антизападни наративи, а проруските настроения помогнаха на Москва да изгради близки отношения с многобройни африкански военни лидери, намалявайки американското влияние.

Групировката „Вагнер“, основана от покойния Евгений Пригожин и по-късно реорганизирана в Африкански корпус , е основната сила, използвана от Москва за прокарване на своите цели в региона. През 2017 г. „Вагнер“ се изпрати в Судан, за да осигури сигурност и да обучи суданските войски, които да помогнат за потушаването на протестиращите в замяна на отстъпки за добив на злато за дъщерното си дружество „Мерое Голд“.

В Сахел обаче Африканският корпус не е постигнал същия успех . Последните усилия за борба с бунтовническите групировки на места като Мали и Буркина Фасо са описани като некоординирани и неефективни. Всъщност много от бунтовническите групировки в Сахел, с които Африканският корпус се е сражавал, се възраждат. С по-голямата част от силите си, професионални и паравоенни, които се бият в Украйна, Москва може би е достигнала границата на влиянието си в Африка.

Въпреки това, Русия вероятно ще остане основен доставчик на оръжие. Между 2018 и 2022 г. 40% от основния африкански внос на оръжие е дошъл от Русия. През същия период Съединените щати и Китай са представлявали съответно 16% и около 10% от вноса на оръжие. Макар че броят на руския износ със сигурност е намалял поради продължаващия конфликт в Украйна, факт е, че руският износ на оръжие за африканските държави е изградил силни политически отношения и дългосрочна военна зависимост от Москва.

Освен това, руският президент Владимир Путин е развил политически връзки с много африкански държави. След първата по рода си министерска конференция на Форума за партньорство Русия-Африка в края на 2024 г., Мали, Нигер и Буркина Фасо подписаха споразумение с Русия за наблюдение на границите си с помощта на сателитни изображения. С настояването на Москва и Пекин за разширяване на БРИКС, две нови африкански държави - Египет и Етиопия - бяха приети като пълноправни членове, присъединявайки се към Южна Африка. Кения и Зимбабве също изразиха интерес да се присъединят. Алжир, Нигерия и Уганда получиха статут на „ партньорска страна “ от януари 2025 г.

Ще „загубят“ ли САЩ Африка?

Въпреки че Тръмп е възхищаван заради силата си в много африкански страни и е рекламирал икономическия потенциал на Африка, Китай е надминал Съединените щати по общо влияние от 2013 г. насам, обхващайки всички отношения - от дипломатически връзки до чуждестранна помощ и икономически и сигурностни връзки, според Института Парди към Университета в Денвър . Намаляващото влияние на Съединените щати в Африка контрастира с глобалното им влияние в други региони. Постколониалното влияние на Европа също е намаляло. Съкращението на хуманитарната и медицинска помощ е удар върху влиянието на САЩ в област, където Съединените щати някога се открояваха. Хуманитарната чуждестранна помощ на Китай е сравнително малка.

Световната банка предупреди, че по-бедните развиващи се страни, много от които в Африка, ще се сблъскат с тежки трудности през следващите няколко десетилетия и ще е необходимо повече от критични сделки за добив на минерали, за да се възстановят. В интерес ли е на Америка и Запада да видят по-нататъшен упадък на Африка? От 2020 г. насам Африка е свидетел на повече политически вълнения, насилствен екстремизъм и демократични обрати, отколкото всеки друг регион, и тези тенденции биха могли да доведат до засилен тероризъм и миграция. По подразбиране, предаването на Африка на Китай и в по-малка степен на Русия, Съединените щати и Запада допълнително насърчава разширяването на алтернативни институции за управление като BRI и BRICS, които Пекин и Москва виждат като градивни елементи за „не-“, ако не и „анти“ западен свят.