Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ Радев

Двамата са обсъдили ролята на духовността и традиционните ценности

19.08.2025 | 16:07 ч. Обновена: 19.08.2025 | 16:28 ч. 3
Снимка: БНБ

Снимка: БНБ

Среща между Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и управителя на Българската народна банка Димитър Радев се състоя днес в Софийската света митрополия.

По време на срещата Димитър Радев получи архипастирската благословия на патриарх Даниил, съобщи БНБ.

В контекста на днешната несигурна глобална среда двамата обсъдиха ролята на духовността и традиционните ценности за устойчивостта на обществото, както и значението на стабилността, доверието и отговорността – както във финансовата, така и в духовната сфера.

Патриарх Даниил подчерта нуждата от сътрудничество между Църквата и държавните институции за благото на народа. Управителят на БНБ изрази уважение към духовната мисия на Църквата и потвърди твърдия ангажимент на институцията да продължи да работи в обществена полза.

