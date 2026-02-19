4 зодии ще получат всичко, което искат от съдбата до края на 2026-а

Четири зодиакални знака ще получат от Вселената всичко, което искат през остатъка на 2026 г. Това е година на големи промени, тъй като Сатурн напусна Риби и премина в Овен на 14 февруари, където ще остане до април 2028 г.

Нептун също напусна Риби и премина в Овен на 26 януари и ще остане в този знак до март 2039 г. Уран пък най-накрая ще напусне Телец и ще премине в Близнаци през май, където ще остане до май 2033 г. Накрая, Юпитер, планетата на късмета и печалбата ще напусне Рак и ще премине в Лъв на 30 юни, където пък ще остане в следващата една година. Това е голяма промяна и тъй като планетите сменят знаците си, някои зодии ще се възползват повече от други.

Нека да разгледаме кои ще са щастливците, които ще могат да осъществят мечтите си до края на годината:

Рак

Рак, Юпитер ще остане във вашия знак до 30 юни 2026 г., но планетата ще стане особено мощна, след като се обърне директно на 11 март (в момента все още е в ретроградно движение). След тази дата ще можете да очаквате голям успех както в кариерата, така и в личния си живот. Когато Юпитер преминава през първия ви дом, както е за вас до края на юни 2026 г., това е период на личностно развитие, оптимизъм, увереност, подобрени взаимоотношения и късмет. Това се случва само веднъж на всеки 12 години. Така че възползвайте се максимално от следващите 4 месеца!

След това Юпитер ще напусне Рак и ще навлезе във втория ви дом на парите до юли 2027 г. Когато Юпитер преминава през втория дом, обикновено наблюдаваме увеличение на доходите, парите и самочувствието, което ще ви е от полза в тези области през следващата година.

Уран остава в Телец до 26 април, поставяйки го във вашия 11-и дом до края на април. Това помага изключително много по отношение на изграждането на мрежа от контакти, приятелствата и постигането на вашите надежди и желания. На преден план излизат неочаквани хора и уникални възможности. Може да срещнете някого, когото смятате за очарователен, или може да се натъкнете на напълно неочаквана, но много добре дошла възможност. Като цяло, изгледите за вас до края на годината са повече от страхотни и би трябвало да сте доста щастливи!

