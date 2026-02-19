IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха 44-годишния мъж, ограбил две жени в парк „Рила“ в Дупница

При нападението едната жена беше ранена с нож

19.02.2026 | 13:08 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

В Дупница е задържан 44-годишен мъж, ограбил две жени в парк „Рила“, съобщиха от Областната дирекцияна МВР - Кюстендил. Мъжът е известен на органите на реда и има предишни осъждания, включително за грабеж.

След ареста са извършени процесуално-следствени действия в дома му в село Бистрица, където са открити и иззети ножът и дрехите, с които е бил облечен по време на нападението.

Работата по образуваното досъдебно производство в Районно управление – Дупница продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил, уточняват от полицията. Предстои да бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Нападението стана в неделя около 4:00 часа в парк „Рила“ в Дупница. Едната жена бе наранена с нож в областта на корема. Пострадалата, 26-годишна жена от Дупница, бе закарана за лечение в столична болница, където й е направена операция и все още е в болничното заведение. При нападението са отнети 230 евро от двете жени, припомня БТА.

Дупница нападение парк Рила
