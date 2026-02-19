Няма мир: Путин планира да приключи с целия Донбас до 18 месеца

Целта на Русия е да превземе напълно Донбас и за това са и необходими още две години. Това пише The ​​New York Times, позовавайки се на оценките на западните разузнавателни служби.

Според тях Владимир

Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие

а само печели време чрез преговорите.

"Той е убеден, че дори да са необходими от 18 месеца до две години, за да се установи пълен контрол над Донбас, всеки ден на бойни действия и всяка нощ, когато руски ракети и дронове падат върху енергийна инфраструктура и жилищни сгради, му осигуряват повече предимства“, се казва в изданието.

В същото време изданието отбелязва, че през последните месеци руската икономика е изправена пред дълбоки проблеми, докато Доналд

Тръмп упорито предлага на Кремъл големи инвестиции в Русия в случай на край на войната

"Предвид тази динамика, някои анализатори предполагат, че Путин все още може да постигне споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна, особено ако осигури широкообхватно сближаване със Съединените щати и изтегляне на украинските войски от останалата част на Донбас“, пише NYT.