Няма мир: Путин планира да приключи с целия Донбас до 18 месеца

Целта на Русия е да превземе напълно Донбас и за това са и необходими още две години. Това пише The New York Times, позовавайки се на оценките на западните разузнавателни служби.
Според тях Владимир
Путин вярва, че печели войната с Украйна и не смята да се съгласява на примирие
а само печели време чрез преговорите.
"Той е убеден, че дори да са необходими от 18 месеца до две години, за да се установи пълен контрол над Донбас, всеки ден на бойни действия и всяка нощ, когато руски ракети и дронове падат върху енергийна инфраструктура и жилищни сгради, му осигуряват повече предимства“, се казва в изданието.
В същото време изданието отбелязва, че през последните месеци руската икономика е изправена пред дълбоки проблеми, докато Доналд
Тръмп упорито предлага на Кремъл големи инвестиции в Русия в случай на край на войната
"Предвид тази динамика, някои анализатори предполагат, че Путин все още може да постигне споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна, особено ако осигури широкообхватно сближаване със Съединените щати и изтегляне на украинските войски от останалата част на Донбас", пише NYT.