Шефът на OpenAI: Светът спешно се нуждае от регулация на ИИ

Главният изпълнителен директор на компанията OpenAI Сам Алтман заяви, че светът „спешно“ се нуждае от регулация на бързо развиващите се технологии за изкуствен интелект. Той направи изказването си по време на глобална конференция, посветена на изкуствения интелект.

Алтман посочи, че може да бъде създадена международна организация, която да координира тези усилия, по подобие на Международната агенция за атомна енергия.

Ръководителят на OpenAI е сред водещите технологични лидери, събрали се в Ню Делхи за AI Impact Summit, четвъртата поредна годишна глобална среща, посветена на управлението на технологиите.

„Демократизацията на изкуствения интелект е най-добрият начин да се гарантира, че човечеството ще просперира“, заяви той от сцената, като добави, че „централизирането на тази технология в една компания или една държава може да доведе до разруха“.

„Това не означава, че няма да са необходими регулации или предпазни механизми. Очевидно са необходими – и то спешно, както при други мощни технологии“, подчерта Алтман, цитиран от АФП.

Множество изследователи и активисти настояват за по-решителни действия срещу нарастващи проблеми - от сътресения на пазара на труда до сексуализирани дийпфейкове и онлайн измами с помощта на изкуствен интелект.

„Следващите няколко години ще подложат глобалното общество на изпитание, тъй като тази технология продължава да се развива с изключително бързи темпове. Можем да изберем дали да дадем сила на хората, или да концентрираме властта. Технологиите винаги водят до разместване на работни места, винаги намираме нови и по-добри неща, които да вършим“, каза Алтман.