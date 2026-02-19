Служебният кабинет се закле, Гюров не обеща чудеса

Членовете на служебния кабинет, ръководен от Андрей Гюров и назначен от президента Йотова, положиха клетва на заседание на Народното събрание.

"Нашата мисия е честни избори и спиране на нечестните практики. Декларирам, че лично аз и служебното правителство ще подготвим честни избори. Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещавам чудеса, но имаме волята да управляваме честно и почтено. Потвърждавам, че нашият евроатлантически избор не е тактика, той е гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в НАТО, ЕС и ООН. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работен механизъм. Демократичните избори трябва да излъчат парламент, който да управлява обществото. Честните избори изискват не само администрация, но и гражданска цялост и нулева толерантност към решения, които подменят волята на хората. Гласувайте на 19 април и не позволявайте вота ви да бъде превърнат в инструмент на нечий интерес. Служебното правителство няма да бъде застъпник на нито една партия, нашата цел е честният вот, добави Гюров.", заяви Андрей Гюров пред депутатите и заяви очакванията си за подкрепа в този път.

Ето кои са служебните министри:

Заместник-министър председател и министър на правосъдието - Андрей Янкулов

Заместник-министър председател по европейските средства - Мария Недина

Заместник-министър председател за честни избори - Стоил Цицелков

Министър на финансите - Георги Клисурски

Министър на вътрешните работи Емил Дечев

Министър на външните работи Надежда Неински

Министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева

Министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов

Министър на труда и социалната политика Хасан Адемов

Министър на отбраната Атанас Запрянов

Министър на иновациите и растежа Ирена Младенова

Министър на образованието и науката Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването Михаил Околийски

Министър на културата Найден Тодоров

Министър на земеделието и храните Иван Христанов

Министър на околната среда и водите Юлиан Попов

Министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова

Министър на енергетиката Трайчо Трайков

Министър на електронното управление Георги Шарков

Министър на туризма Ирена Георгиева

Министър на младежта и спорта Димитър Илиев.

След официалната церемония в Народното събрание, предстои процедурата по приемственост в Министерски съвет. След това министерските постове ще бъдат предадени на новите служебни министри във всяко едно от министерствата.

Очаквайте подробности!