IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Служебният кабинет се закле, Гюров не обеща чудеса

19.02.2026 | 10:11 ч. Обновена: 19.02.2026 | 10:14 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Членовете на служебния кабинет, ръководен от Андрей Гюров и назначен от президента Йотова, положиха клетва на заседание на Народното събрание. 

"Нашата мисия е честни избори и спиране на нечестните практики. Декларирам, че лично аз и служебното правителство ще подготвим честни избори. Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещавам чудеса, но имаме волята да управляваме честно и почтено. Потвърждавам, че нашият евроатлантически избор не е тактика, той е гаранция за сигурност и просперитет. Ще подкрепяме усилията за траен и справедлив мир в Украйна. Декларирам ясно и категорично, че ще работим със съюзниците си в НАТО, ЕС и ООН. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, а единственият работен механизъм. Демократичните избори трябва да излъчат парламент, който да управлява обществото. Честните избори изискват не само администрация, но и гражданска цялост и нулева толерантност към решения, които подменят волята на хората. Гласувайте на 19 април и не позволявайте вота ви да бъде превърнат в инструмент на нечий интерес. Служебното правителство няма да бъде застъпник на нито една партия, нашата цел е честният вот, добави Гюров.", заяви Андрей Гюров пред депутатите и заяви очакванията си за подкрепа в този път.

Ето кои са служебните министри:

Заместник-министър председател и министър на правосъдието - Андрей Янкулов 
Заместник-министър председател по европейските средства - Мария Недина
Заместник-министър председател за честни избори - Стоил Цицелков 
Министър на финансите - Георги Клисурски 
Министър на вътрешните работи Емил Дечев 
Министър на външните работи Надежда Неински 
Министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева 
Министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов 
Министър на труда и социалната политика Хасан Адемов 
Министър на отбраната Атанас Запрянов 
Министър на иновациите и растежа Ирена Младенова 
Министър на образованието и науката Сергей Игнатов 
Министър на здравеопазването Михаил Околийски 
Министър на културата Найден Тодоров 
Министър на земеделието и храните Иван Христанов 
Министър на околната среда и водите Юлиан Попов 
Министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова 
Министър на енергетиката Трайчо Трайков 
Министър на електронното управление Георги Шарков 
Министър на туризма Ирена Георгиева 
Министър на младежта и спорта Димитър Илиев.
След официалната церемония в Народното събрание, предстои процедурата по приемственост в Министерски съвет. След това министерските постове ще бъдат предадени на новите служебни министри във всяко едно от министерствата.

Очаквайте подробности!

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

андрей Гюров служебен кабинет
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem