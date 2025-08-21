Около 17% от БГ пенсионерите продължават да работят

Близо 17% от всички пенсионери в България продължават да работят и след като вече са навършили годините за пенсия и получават такава.

"Това е положителна тенденция, защото човек, когато е ангажиран, много по-дълго време запазва младостта и енергията си, своите възможности за социален живот. Има и трети елемент, който настъпва при сегашното поколение - старостта е изместена към 75-80 години, досега се смяташе, че сегашното поколение печели около 10 години по-дълъг живот и по-дълга кариера, но говорим за повече време", каза представителят на Българската конфедерация по заетостта Георги Първанов в студиото на "България сутрин".

Професии в секторите охрана, медицина, донякъде образование и селско стопанство са най-търсените. “В момента пенсионерите, които работят, навлизат във всички области, в индустрията те работят, докато могат и искат. Там недостигът на технически кадри е голям”, добави Първанов.

Той поясни, че България отчита между 13 и 16% работещи пенсионери, което е близко до средния показател за ЕС.

"Мен ме притеснява изключително ниската заетост на временна работа, той е около 3% и е много под средното за ЕС. България все още няма такава традиция на временни и гъвкави форми на заетост, които тепърва влизат в последните години. Нашето законодателство е доста рестриктивно в сравнение със законодателството на страни като Франция и Холандия, където в пъти повече пенсионери работят на гъвкаво работно време", допълни Първанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Председателят на Българската конфедерация по заетостта припомни, че миналата година не достигаха 5 000 учители. Но добави, че има и положителна тенденция - все повече млади хора се връщат в училището, за да преподават. “Това е свързано с гъвкавите възможности за заетост, големите отпуски и повишеното заплащане. Но все още има недостиг, големият брой навлизащи работници от трети страни не може да замени българските служители. За момента няма как как чужденци да преподават", подчерта Първанов.

По думите му все повече ритейл компании имат кампании за привличане на хора, които са 50+ или тези, които са пред пенсия, или млади пенсионери.

"Те виждат в тях много подходящи служители за определени позиции. Разбира се, когато става въпрос за по-тежка работа, там се търсят млади хора. Продължава трайната тенденция за охлаждане на пазара - бавно, но стабилно. В момента има много голяма сезонна заетост и е трудно да се правят преценки, но продължаваме да държим рекордно ниска безработица, която е около 5%", добави гостът.

Първанов разкри, че продължава тенденцията занаятчийските професии да изчезват. "Тези, които се появяват, са свързани с новите технологии. Ще се създадат нови работни места за хора, които са обучени да работят с изкуствен интелект. Ако човек започне от 25-30-годишна възраст да внимава с какво се храни, да поддържа форма и диета, това са хората, които много дълго запазват трудоспособност до 70 години", подчерта той.

