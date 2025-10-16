Какво представляват ракетите Tomahawk и защо Тръмп би могъл да ги даде на Украйна?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че може да изпрати крилати ракети Tomahawk в Украйна, което би дало на президента Володимир Зеленски възможността да атакува Москва с прецизни боеприпаси, способни на големи разрушения.

Тръмп, който ще се срещне със Зеленски в Белия дом по-късно тази седмица, заяви във вторник, че е знаел, че украинският лидер иска оръжията.

Поради големия си обсег, точност и ниска цена в сравнение с пилотираните бойни самолети, Tomahawk отдавна се разглеждат като основно оръжие в арсенала на Пентагона, пише NYT.

Съединените щати са използвали в бой над 2300 Tomahawk в продължение на повече от четири десетилетия. Най-новите версии струват приблизително 2,5 милиона долара всяка.

Какво е крилата ракета?

Крилатата ракета се задвижва от малък реактивен двигател и има крила, които създават подемна сила, което ѝ позволява да лети като самолет, който се насочва сам към целта. Според историческите данни на американското правителство, разработването на Tomahawk е започнало в началото на 70-те години на миналия век.

Американските военни ги използваха за първи път в бой по време на войната в Персийския залив през 1991 г. и оттогава са ги използвали в десетки конфликти.

Колко далеч могат да летят?

Повече от 1000 мили.

На какво разстояние е Москва от Киев?

Около 500 мили.

Какви са някои от предимствата на Tomahawk?

Когато са в режим на круиз, те могат да летят ниско над земята, което ги прави по-трудни за откриване от радара.

Те също летят сравнително бързо: 550 мили в час , или приблизително 70 процента от скоростта на звука.

И може би най-полезното за Украйна е, че Съединените щати имат стотици от тях.

Как се изстрелват ракетите?

Както всяка крилата ракета, Tomahawk се нуждае от известна помощ, преди да може да започне самостоятелно да лети към целта.

Tomahawk на американския флот използват ракетен двигател на твърдо гориво, за да изстрелят ракетата до около 450 метра над повърхността. Ракетният двигател се отдръпва, крилата на ракетата се разгъват и се отваря въздухозаборникът за реактивния двигател, което позволява на „Томахоук“ да започне да лети като самолет.

Как би могла Украйна да ги пусне?

През 2024 г. американската армия разположи нова наземна пускова установка за Tomahawks и други военноморски ракети, наречена Typhon, която по същество представлява стандартен 12-метров транспортен контейнер, криещ четири ракетни тръби, които се завъртат нагоре, за да изстрелят.

Армията за първи път изпробва Tomahawk от тази ракета-носител през 2023 г.

Това биха били оръжията с най-голям обсег, дадени на Украйна от САЩ досега.

Пентагонът разработи „Тифон“ доста бързо след като Договорът за ядрените сили със среден обсег между Русия и Съединените щати, който забраняваше наземните крилати ракети, се разпадна през 2019 г.

Армейски войници за първи път разположиха „Тифон“ във Филипините през 2024 г. като демонстрация на сила пред Китай. По-късно пусковите установки бяха изпратени в Австралия за учение през юли и в Япония през септември.

Ще се нуждаят ли украинските войски от много обучение, за да ги използват?

Не съвсем.

През лятото на 2022 г. украинската армия бързо усвои друга американска мобилна система за изстрелване, наречена HIMARS , която изстрелва управляеми ракети на обхват над 70 мили и ракети ATACMS на разстояние до 190 мили. Въпреки че системата Typhon е различна в някои отношения, тя също така изисква войниците да въвеждат данни в компютър за управление на огъня преди изстрелването.

Пентагонът вероятно ще изпрати и оборудването, необходимо за събиране на информацията за планиране на полета, от която се нуждае ракетата, или ще трябва да предостави на Украйна пакети с данни за цели в Русия.

Какво носят Tomahawk?

Обикновено бойна глава с експлозивен еквивалент от около 400 паунда тротил.

Съществуват и касетъчни версии на Tomahawk, най-разпространената от които носи 166 малки, склонни към повреди бомби. Този тип беше използван за последен път през декември 2009 г. по време на тайна и неуспешна атака на САЩ срещу предполагаеми тренировъчни лагери на „Ал Кайда” в Йемен.

Другият вариант, който остава класифициран, е предназначен временно да деактивира електрическата мрежа на противника, като освободи малки контейнери с въглеродни влакна, които покриват електрическите електропроводи и причиняват късо съединение на трансформатори и друго оборудване.

Най-новото поколение ракети Tomahawk на ВМС ще могат да атакуват и движещи се кораби в морето.

Вариант, въоръжен с ядрена бойна глава, е бил пенсиониран през 2013 г., според Службата за изследвания на Конгреса.

Как Tomahawk намират целите си?

Tomahawk първоначално е проектиран да използва данни, подадени в компютъра му за насочване преди изстрелване - карти на терена за проверка на местоположението му, както и цифрови снимки на целта.

По-късните версии включваха GPS насочване и радио антени, които позволяваха на ракетите да бъдат пренасочвани към нова цел след изстрелване.

Те са маневрени оръжия, които могат да променят курса си, за да заобикалят препятствия като вражески противовъздушни системи, сгради или планини, преди да достигнат целта си.