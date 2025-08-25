IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
20-годишен загина при пътен инцидент в пазарджишкото село Сбор

Колата му се е забила в стоманобетонен стълб

25.08.2025 | 14:17 ч. Обновена: 25.08.2025 | 15:12 ч. 9
БГНЕС, архив

Мъж на 20 години е починал при пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Сбор, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Сигнал за случилото се е получен около 04:45ч. в Районно управление - Пазарджик. На мястото незабавно са изпратени дежурни екипи на полицейското управление, сектор „Пътна полиция“ и линейка на Спешна помощ. 

Пристигайки, органите на реда установили, че движейки се от центъра към изхода на населеното място, 20-годишен мъж от същото село загубил управление над автомобила си. Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа, уточняват от полицията.

Извършен е оглед от дежурна група на районното управление в областния град, тялото е транспортирано за аутопсия в съдебна медицина при Мнопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик.

По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.   

село Сбор катастрофа загинал шофьор Пазарджик
