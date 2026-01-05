От Стоичков до Бербатов: България се сбогува с великия Димитър Пенев СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 46 / 46

България се сбогува за последно с великия Димитър Пенев. Поклонението пред тленните останки на Стратега на Националния стадион „Васил Левски“ стартира в 10:00 часа, като ковчегът му пристигна под звуците на "Новото гробище над Сливница" от военния оркестър.

Последно сбогом със Стратега взеха голяма част от футболистите, които станаха четвърти в света - Христо Стоичков, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Емил Костадинов, Илиян Киряков, Златко Янков, Емил Кременлиев, Красимир Балъков, Данчо Лечков, Ивайло Йорданов. Следващото ниголмо поколение също отдаде почит на Димитър Пенев - Бербатов, Мартин Петров, Станислав Ангелов. Големият липсващ е неговият племеник Любослав Пенев, който се бори с тежко заболяване, както и Борислав Михайлов.

Своите съболезнования изказаха от президенти на България до президенти на футболни клубове и спортни деятели. Цветя поднесоха и стотици фенове от всички отбори, което е поредното доказателство, че Пенев обединява всички българи и няма клубни деления.

Димитър Пенев си отиде от този свят в събота, 3 януари, на 80-годишна възраст.

Той е единственият, постигнал грандиозни успехи на терена и като футболист, и като треньор. С него начело България завършва на четвърто място на Мондиал 94 в САЩ.

В същото време специалистът открива редица таланти, а в националния отбор налага играчи като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.