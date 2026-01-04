Християн Мицкоски: България пропусна шанса да бъде добър съсед

“Съжалявам, че още веднъж пропуснаха шанса да бъдат добри съседи“, заяви днес премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, твърдейки, че България оспорва Плана за действие за малцинствата в страната, “защото е бил изготвен на македонски език“.

Премиерът на РСМ каза, че се е случило това, за което е предупредил партньорите в Брюксел: “дори и най-добрия План за действие за малцинствата да направим, той ще бъде отхвърлен от България“.

“Нито една държава членка няма нищо против, нито едно малцинство в Македония няма нищо против, защото имаше обществен дебат. Е, проблемът бил, че е на македонски език. Извинете, но моят майчин език е македонският, официалният език за международна употреба е македонският, няма друг. Ако на някого това му пречи, аз тук не мога да помогна и съжалявам, че е така“, каза Мицкоски.

Премиерът твърди, че всичко е било направено така, както е било поискано – приети са били предложенията на експерт от Италия при изготвянето на Плана и е било изпълнено искането от Брюксел “ден по-рано да бъде изпратен в България, за да се покаже добра воля“.

“Така и направихме – изпратихме го ден по-рано. Е, сега им пречело, че е на македонски език. Но това е официалният език според Конституцията и аз или министърът не можем да нарушаваме Конституцията. Ако те мислят, че ще го изпратим на друг език – ние нямаме друг език съгласно Конституцията. Това е македонският език. Те още веднъж показват, че няма връзка нито с малцинствата, нито с българите в Конституцията. Исканията им имат много по-дълбоки корени и проблемите са много по-дълбоки, и още веднъж показват, че намеренията им са съвсем различни“, заяви Мицкоски.

Той каза още, че правителството в Скопие в момента няма никакви контакти с България и допълни - “на разположение сме по всяко време и навсякъде, във всяка организация да отидем и да разговаряме, и да представим нашите аргументи“.

“Всичко ще приемем, разбира се – без вписване в Конституцията. Всички забележки ще приемем, но аз не мога да се откажа от своя майчин македонски език“, подчерта Мицкоски. / БГНЕС