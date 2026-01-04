IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Китай призова САЩ: Незабавно освободете Мадуро

"И да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела"

04.01.2026 | 10:45 ч. 106
Снимка: Reuters

Министерството на външните работи на Китай заяви днес, че САЩ трябва незабавно да освободят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му и да разрешат ситуацията във Венецуела чрез диалог и преговори, предаде Ройтерс.

"Китай призовава САЩ да гарантират личната безопасност на президента Николас Мадуро и съпругата му, да ги освободят незабавно и да престанат да се опитват да свалят правителството на Венецуела", се казва в изявление на китайското външно министерство, публикувано на официалния му уебсайт, в което ведомството определя операцията като "явно нарушение на международното право", съобщи Франс прес.

