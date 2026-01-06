IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
САЩ няма да предприемат пълномащабна намеса във Венецуела

Това заяви Ралф Бошард, пенсиониран подполковник от Генералния щаб на въоръжените сили на Швейцария

06.01.2026 | 09:07 ч.
Снимка: БГНЕС

Ръководството на САЩ няма да се съгласи на пълномащабна намеса във Венецуела, за да не затъне в дълга и кървава партизанска война, заяви пред ТАСС бившият специален съветник по военните въпроси на генералния секретар на ОССЕ (2014-2020 г.), пенсиониран подполковник от Генералния щаб на въоръжените сили на Швейцария Ралф Бошард.

"Трудно мога да си представя, че Съединените щати ще се включат в пълномащабна интервенция във Венецуела", каза той. Според Бошард американският президент Доналд Тръмп "не иска да стане следващият президент, който въвлича САЩ във военен кошмар".

В същото време експертът отбеляза, че във Венецуела има сили, които "нямат търпение да въвлекат американските въоръжени сили в дълга и кървава партизанска война".

"Условията в страната са благоприятни за това: границите в планините и джунглите са почти невъзможни за контрол, организираната престъпност е заинтересована да се бори със Съединените щати, съседите са готови да подкрепят партизаните", обясни той, цитиран от БГНЕС.

САЩ Венецуела
