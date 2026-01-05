Британската армия е изненадана от липсата на „престижно“ руско оборудване в Украйна

Британската армия очакваше да види повече „престижно“ руско оборудване в Украйна, заяви офицер. Това включва и модерните руски танкове Т-14, които изглежда не са участвали в бойни действия в Украйна.

Слабото представяне на високотехнологичното оборудване, с което Русия разполага в Украйна, обаче дава увереност на Великобритания срещу системите, които липсват в действие, пише за BI Синеад Бейкър.

Офицер от британската армия заяви, че военните са били изненадани, че не са видели по-модерно руско оръжие, като някои от най-добрите им танкове, на бойното поле в Украйна.

„Вероятно бихме очаквали да видим повече от тяхното престижно оборудване“, каза майор Магуайър пред Business Insider, като постави условие да се използва само неговата звание и фамилия. Преди това той е помагал в ръководенето на обучението на украински войници, водено от Великобритания, и е изготвял доклади за Великобритания и съюзниците й относно тактиките в Украйна и поуките, които западните сили могат да извлекат от тях.

Един пример, който той даде за руско оборудване, което не е било видяно, е Т-14, считан за най-модерния танк на Русия.

Този вид военно оборудване е това, което британската армия разглежда като „оборудване, представляващо заплаха, срещу което се обучаваме“.

Т-14 липсват

Т-14, чиято цена се оценява на между 5 и 9 милиона долара, се счита за един от най-добрите танкове на Русия. Западните анализатори се притесняваха, че тези танкове могат да се конкурират с най-модерните танкове на НАТО. Руските държавни медии често промотират „Армата“ като „най-модерна“.

Въпреки това тези оръжия не са били забелязани във войната. Сергей Чемезов, главен изпълнителен директор на „Ростех“, която произвежда „Армата“, по-рано заяви, че танковете може да не са подходящи за Украйна.

Украинските войници имат невероятно тактическо търпение и са много по-щастливи да се движат бавно, отколкото британските военни, казва бивш инструктор

„Армата като цяло е малко скъп“, каза той. „По отношение на функционалността, той, разбира се, е много по-добър от съществуващите танкове, но е твърде скъп, така че армията е малко вероятно да го използва сега. Обединеното кралство очакваше този вид престижно оборудване, но вместо това тези танкове „не са били използвани и мисля, че това е по-изненадващо от факта, че са използвали голяма част от запасите си и други неща“, каза Магуайър.

Руснаците разчитаха силно на танкове като Т-90 и Т-80, както и на десетилетия старо оборудване, част от което е било използвано за първи път през 40-те години на миналия век. Тя изважда стари танкове от складовете, вместо да пусне най-мощните си оръжия, поне на хартия, на бойното поле.

Нейните складове са огромни, с многобройни танкове, произведени за войната по време на Студената война, а производството на нови танкове е дълъг процес, дори и с увеличеното производство на руската отбранителна промишленост. Изграждането на сложни машини отнема време, а западните санкции, които парализират промишлеността, не улесняват нещата.

Магуайър не спекулира защо Русия не използва Т-14, но Министерството на отбраната на Великобритания вече се е произнесло по въпроса.

Миналата година то заяви, че отсъствието на „Армата” е „много вероятно поради потенциалното увреждане на репутацията от загубата на „престижния” танк в бой и изискването за производство на по-големи количества основни бойни танкове, което може да бъде удовлетворено само от други варианти”.

По-ранна информация от министерството сочи, че руските войски в Украйна са били несклонни да приемат първата партида от Т-14, която им е била предложена, „защото танковете са били в много лошо състояние”.

Увереността на Русия в танковете е неясна; обаче, тя значително намали собствената си поръчка за танкове, като вместо това се фокусира върху модернизирането на по-стари модели. Западни анализи казват, че танкът е впечатляващ, но изглежда по-уязвим, отколкото Русия твърди.

Войната не е била благосклонна към танковете и другите бронирани превозни средства. Това е битка, в която никоя от страните не е постигнала въздушно превъзходство, а евтини дронове и мини заплашват всичко, което се движи. Предвид значителните загуби, рентабилната маса често се е оказвала по-ценна от изтънчената бойна мощ.

Липсва и друго високотехнологично оборудване

Освен Т-14, Русия не е изпратила и своите изтребители от пето поколение, Су-57. Тези самолети са конструирани за този вид война, в която противовъздушната отбрана прави небето изключително опасно за по-старите самолети от четвърто поколение. Русия не е постигнала желания напредък в Украйна, но тези самолети все още не участват в боя.

Министерството на отбраната на Великобритания заяви през 2023 г., че използването на Су-57 изглежда ограничено до руска територия и изстрелване на ракети с дълъг обсег въздух-земя или въздух-въздух в Украйна. То заяви, че Русия „вероятно дава приоритет на избягването на увреждане на репутацията, намаляване на перспективите за износ и компрометиране на чувствителна технология, което би настъпило при загуба“ на самолета над Украйна.

Бяха повдигнати въпроси относно стелт и бойните способности на Su-57, като има спекулации, че той може да не е истински самолет от пето поколение. Бивш офицер от британските въздушни сили, превърнал се в анализатор, заяви пред Business Insider, че Русия вероятно ги пази за евентуален конфликт с НАТО.

По отношение на високотехнологичното оборудване, което Русия не използва, Магуайър каза: „Нямам представа защо не го използват, но съм сигурен, че каквото и да е, можем да го победим с това, което имаме.“

Русия е внесла някои усъвършенствани системи във войната, но малкото оръжия, които са се появили, „не са се представили много добре“, каза майорът.

Той посочи унищожаването от Украйна на новоразработения руски BMPT „Терминатор“, бронирано превозно средство с дължина 7 метра, носещо множество оръжия. Украйна също успя да свали ракетните ракети „Кинжал“, за които Русия се хвалеше, че са неудържими с „Патриот“, а руската система за противовъздушна отбрана S-400, макар и все още внушителна, донякъде не се представи добре.

Като цяло руската армия се представи под очакванията на Запада, включително с неуспеха си да превземе бързо Украйна, което я остави затънала в изтощителна битка в източната част на страната. Представители на НАТО също казват, че качеството на руската армия се е влошило по време на войната, макар че други отбелязват, че тя също се учи, което я прави заплаха, която Западът наблюдава отблизо.