Днес се прощаваме с Георги Георгиев-Гец

Днес се прощаваме с кукления актьор Георги Георгиев-Гец. Опелото ще е днес на Централните софийски гробища от 11:30 ч., съобщиха от Столичния куклен театър.

Георги Георгиев-Гец бе свързан с историята и творчеството на Столичния куклен театър.

Първият му спектакъл на сцената на театъра е на 24 април 1975 г., а представлението е „Вълшебните очила“ от Леда Милева. През дългогодишната си кариера той се превъплъщава в над 50 образа.

Свързани статии Почина кукленият актьор Георги Георгиев – Гец

Част от заглавията, в които участва, са в „Крали Марко“, „По Декамерон“, „Алената царица“, „Мечо Пух“, „Карнавал на животните“, „Индже войвода“, „Котаракът с чизми“, „Момче и вятър“, „Снежанка“, „Бурята“, „Трагедия за Макбет“.