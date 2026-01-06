IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Калоферци нагазиха в ледените води на Тунджа НА ЖИВО/СНИМКИ

Водата на Тунджа не е замръзнала, но е достатъчно студена

06.01.2026 | 08:15 ч. Обновена: 06.01.2026 | 08:43 ч. 24
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Мъжете от Калофер влязоха във водите на река Тунджа на Богоявление.

С тъпани и гайди мъжете са се прегърнали и вият автентичното мъжко хоро, прославило се из цялата страна и заради което на 6 януари в подбалканския град идват хора от всички краища на България. 

Отецът хвърля кръста във водата и който го извади ще го предаде на най-младия участник в хорото. Тази година това е Антон, на година и половина, съобщи пред БГНЕС майката на момченцето. 

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Водата на Тунджа не е замръзнала, но е достатъчно студена. Мъжете тук пеят песента "Залюбила е Василка".

В последните години стотици идват в града на Ботев, за да се докоснат до традицията. След калоферци във водата ще могат да влязат и гостите на града. Те също са облечени в носии и ще вият хоро във водата.

