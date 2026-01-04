Докато го ескортираха до затвора: Мадуро пожелал "Честита Нова Година“ на US агенти

Николас Мадуро пожела на служителите на DEA "Лека нощ“ и "Честита Нова година“, докато беше ескортиран до затвор с висока степен на сигурност в Ню Йорк в събота вечер. Сваленият президент пристигна в Съединените щати, след като беше заловен заедно със съпругата си при дръзка хеликоптерна акция в Каракас, пише The Telegraph.

Мадуро беше заснет да се усмихва и да държи палци нагоре редом с десетки федерални агенти, окован във вериги и със синя блуза с качулка и черна шапка, нахлузени на главата му.

Изключителната операция по залавянето на г-н Мадуро се проведе в ранните часове на събота сутринта. При нея американските специални части щурмуваха "силно охраняваната крепост“ на венецуелския президент и го заловиха, след като американските военни удариха военни съоръжения в Каракас.



Мадуро и 69-годишната му съпруга Силия Флорес бяха обвинени в Ню Йорк в рамките на часове след операцията в наркотероризъм и притежание на картечници.

Затвор в Бруклин

Венецуелският лидер ще бъде държан в затвор в Бруклин, известен с историята си на лоши условия и малтретиране на затворници, сред които са Гилейн Максуел, Луиджи Манджоне и рапърът Шон "Диди“ Комбс.

Китай, ключов икономически съюзник на Венецуела, поиска в неделя "незабавното освобождаване“ на Мадуро, описвайки операцията като "явно нарушение на международното право“.

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще "управляват“ Венецуела и ще използват огромните ѝ петролни запаси, докато не бъде организиран мирен преход на властта.

Президентът на САЩ наблюдаваше предзорния рейд от имението си Мар-а-Лаго във Флорида в ранните часове на събота сутринта.

Залавянето на Мадуро беше предшествано от въздушни удари, които бяха нанесени по обекти във и около венецуелската столица.

В рамките на часове венецуелският лидер беше транспортиран до Ню Йорк с военен самолет в залива Гуантанамо, който кацна във военновъздушната база на Националната гвардия „"тюарт“ в Ню Йорк малко преди 17:00 ч. местно време (22:00 ч. GMT) в събота.

🔴 Maduro wishes US agents ‘Happy New Year’ as he is escorted to jail Find out more ⬇️https://t.co/xA07jutdaZ pic.twitter.com/x0AectmwEW — The Telegraph (@Telegraph) January 4, 2026

Кадри, публикувани от американските власти, показват как Мадуро, облечен в яркосиня блуза с качулка, е воден по пистата от десетки американски служители. По-късно той беше видян да носи черна блуза с качулка, да излиза от военно превозно средство и да пожела на офицерите "Честита Нова година“.

Заплаха от месеци

Тръмп заплашваше да удари Венецуела от месеци, като разположи военни кораби и хиляди моряци близо до южноамериканската страна за борба с трафика на наркотици. Наградата за залавянето на Мадуро също беше удвоена до 50 милиона долара.

Съобщава се, че плановете за залавянето на Мадуро са били разкрити в New York Times и Washington Post малко преди операцията, но вестниците са решили да не публикуват никакви подробности за нападението, за да защитят американските войски.

В месеците преди операцията група висши венецуелски служители промотираха серия от инициативи, представяйки се пред Вашингтон като "по-приемлива“ алтернатива на г-н Мадуро.

Предложенията, водени от вицепрезидента Делси Родригес и брат ѝ Хорхе, председател на венецуелското национално събрание, бяха предадени на САЩ чрез посредници в Катар. Те бяха предназначени да убедят американските власти, че "Мадуризмо без Мадуро“ може да позволи бъдещ мирен преход, съобщи Miami Herald.

Опозицията във Венецуела

Тръмп заяви, че лидерът на опозицията Мария Корина Мачадо, която беше удостоена с Нобеловата награда за мир миналата година, не е имала подкрепата да управлява страната.

Президентът на САЩ каза, че Родригес е провела дълъг разговор с Марко Рубио след залавянето на венецуелският лидер.

"Мисля, че тя беше доста любезна. Не можем да рискуваме някой друг да поеме контрола над Венецуела, който не мисли за доброто на венецуелския народ", каза снощи по време на брифинг Тръмп.

В операцията бяха изстреляни над 150 самолета от 20 различни бази на сушата и морето в Западното полукълбо.

Сред тях бяха хеликоптери, превозващи спасителни сили, които започнаха полета си към Венецуела само на 30 метра над водата, каза генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ.