IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Пеевски: Тръмп даде отличен пример за силно лидерство, с отстраняването на диктатора Мадуро

Администрацията на Вашингтон смята, че нови избори във Венецуела няма да има през следващите 30 дни

06.01.2026 | 09:39 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм.

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро. Това заяви лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски по повод залавянето венецуелския президент и изправянето му на съд в САЩ. 

Свързани статии

Американските сили заловиха Мадуро и съпругата му през уикенда, слагайки край на 12-годишното все по-авторитарно управление на левия лидер, когото Вашингтон обвини в управлението на наркокартел и обяви награда от 50 милиона долара за залавянето му. Вчера Мадуро и съпругата му бяха изправени пред съд в САЩ, където той пледира невинен. 

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че не е имало договорености с венецуелски власти за залавянето на президент Николас Мадуро.
Ръководителят на Белия дом заяви, че операцията е извършена без съдействие от близкия кръг на Мадуро. Според Тръмп Вашингтон съзнателно е отказал да посредничи на венецуелския елит по този въпрос.

Администрацията на Вашингтон смята, че нови избори във Венецуела няма да има през следващите 30 дни, добави Тръмп в интервюто за NBC. "Първо трябва да възстановим страната. Избори не могат да бъдат проведени. Хората дори няма да могат да гласуват", каза президентът в отговор на въпроса за провеждане на избори във Венецуела в рамките на един месец. "Не, ще отнеме време. Трябва да излекуваме страната, за да може отново да бъде здрава", каза Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пеевски Мадуро Тръмп силно лидерство
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem