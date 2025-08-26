След като клон уби мъж: Над 50 опасни дървета дебат в Пловдив

Община Пловдив започва пълна проверка на всички дървета по поречието на река Марица. Очаква се инспекциите да обхванат и други паркови зони в града. През уикенда мъж, седящ на пейка, загина след като върху него падна клон. Проверката започна от алеята на булевард "Марица-север", където стана трагедията, но ще обхване и други ключови зелени площи в града.

Еколозите ще отбележат най-опасните дървета, за да се вземат мерки.

Съпругата на загиналия мъж в Пловдив смята, че трагедията е можела да бъде предотвратена. "Клонът на земята, там, където се е отчупил, всичко е изгнило. Което значи, че е трябвало да се види това нещо", коментира Елена Богутлиева пред Bulgaria ON AIR.

Експертът Владимир Илиев лично е подал сигнал за опасните дървета. По думите му всяко второ дърво е засегнато - разрушаваща гъба, топола, пън, чушка. “Тя засяга само мъртва дървесина. Щом е налична гъбата, означава, че има и мъртва дървесина. Няма отстранени дървета, а засегнатите са си на място, те са на над 50 години", обясни той.

Близките на загиналия мъж ще заведат дело.

"Само да мине погребението и завеждам дело. Вече съм си набелязала хора, които ще се грижат за това нещо и ще ги съдя до последно. Не за пари и за обезщетение, но за да разберат, че не са прави, че не си гледат работата. Това е, което най-много ме боли", сподели Богутлиева.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че приоритет на обследване ще бъдат старите тополи. Към момента в общинското предприятие "Градини и паркове" има над 1200 необработени сигнала за целия град.

