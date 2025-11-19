Официално: МС реши 31 декември и 2 януари да са неработни дни

Министерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно са обявени за неработни дни.

Решението се налага във връзка с необходимостта от технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждане на еврото. Страната ни официално ще приемем единната европейска валута на 1 януари 2026 година.

Новината за решението на МС съобщи финансовият министър Теменужка Петкова.

Така първата седмица от новата година ще бъде неработна. 1 януари е четвъртък, така че след Нова година българите ще отидат на работа чак на пети януари, понеделник.

Припомняме, че по-рано Петкова мотивира предложението си с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 г. и техническа подготовка за новата валута.

Освен че присъединяването на България към еврозоната е събитие с особено значение за страната, Петкова е на мнение, че трябва да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори.

Предложението ѝ беше подкрепено от представители на бизнеса, откъдето отчетоха, че така или иначе в този период много фирми сливат почивните дни.

Така на практика около Коледа и Нова година ще почиваме на 2 пъти по 5 дни - от сряда до неделя.