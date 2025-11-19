„Лукойл“ работи по продажбата на активите в България, очаква Спецов да не пречи

„Лукойл“ работи по продажбата на своите активи в България на нов собственик и очаква особеният управител Румен Спецов да не възпрепятства процеса. Това се казва в съобщение на руския енергиен гигант, цитирано от ТАСС.

„Лукойл полага необходимите усилия за завършване на сделката и продажбата на завода, мрежата от бензиностанции и други активи в България на нов собственик и очаква дейността на особения управител да не попречи на това“, се казва в съобщението.

„Изразяваме надежда, че външният управител ще действа в строго съответствие с приложимото законодателство с цел продължаване дейността на организациите, ще осигури тяхната нормална работа за снабдяване на българския пазар с горива, плащането на данъци и поддържането на високите стандарти на социалната политика по отношение на служителите на завода, установени и поддържани от "Лукойл", се казва в съобщението.

Компанията също така се надява управителят на българската рафинерия да осигури нейното нормално функциониране. „Лукойл“ си запазва правото да търси законна защита на своите права.

На 14 ноември в България бе приет закон, въвеждащ особен управител в завода „Лукойл-Нефтохим Бургас“, Лукойл-България и други организации от групата „Лукойл“ в страната. От 17 ноември 2025 г. всички правомощия на управителните органи на тези организации бяха прехвърлени на особения управител.

Компанията LUKOIL International GMBH, в чийто периметър попадат „Лукойл – Нефтохим Бургас“, „Лукойл – България“ и други български дружества на групата, е получила генерална лицензия за управление от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), валидна до 13 декември 2025 г., за продажбата на международните активи на „Лукойл“.

Компанията подчертава, че през повече от 25-те години работа в България е най-големият инвеститор и доставчик на горива, работодател и данъкоплатец в страната, като натрупаните инвестиции от 1999 г. досега надхвърлят 4,5 млрд. долара.

„Лукойл“ по-рано съобщи, че води преговори за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи, а за сделката ще информира след постигането на окончателни споразумения и получаването на необходимите разрешения.