IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Предотвратен е опит за убийство на Шойгу: взрив на гробище в Москва

Службите са открили украинска следа в покушението срещу секретаря на Съвета за сигурност

18.11.2025 | 07:00 ч. Обновена: 18.11.2025 | 07:01 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС


ФСБ (контраразузнавателната служба) е предотвратила опит за покушение срещу секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщиха руските държавни медии.

Свързани статии

По данни на ФСБ нападението е било планирано да бъде извършено по време на частно посещение на Шойгу на гробище в Москва. Близо до гроба на негови роднини трябвало да бъде задействана експлозия. Службите твърдят, че са установили „украинска следа“ и са осуетили подготовката на атаката, но не са предоставени доказателства за тези обвинения.

Свързани статии

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Сергей Шойгу и Валерий Герасимов

Твърди се, че нападението е било подготвяно от саботажна група, която, според руски източници, ФСБ е разкрила в начален етап.

Свързани статии

Задържани са трима съучастници в заговора: руско семейство и мигрант от централноазиатска държава, предаде ТАСС. Предполагаемият поръчител е гражданинът на Таджикистан Джалолидин Шамсов, който се намира в Украйна. Той е издирван в Русия за убийство и незаконно притежание на огнестрелно оръжие. /БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

шойгу убийство москва гробище
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem