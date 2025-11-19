Пищен банкет в Белия дом в чест на саудитския принц, Мелания с фин жест СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 6 / 6

Първата дама Мелания Тръмп зашемети с рокля без презрамки в изумруденочервен цвят - в тон със знамето на Саудитска Арабия - докато се присъединяваше към президента Доналд Тръмп, за да посрещне саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман за богато украсена вечеря в Източната зала във вторник вечерта.

Първата дама се присъедини към Тръмп в Белия дом, когато той обяви, че Саудитска Арабия ще бъде повишена в "основен съюзник извън НАТО“ и че е подписан стратегически отбранителен пакт. Това отличие е дадено само на 20 държави, както и на Тайван. Американският президент също така похвали престолонаследника за обещанието му да инвестира един трилион долара в САЩ.

Времето във Вашингтон стана студено и дъждовно, в унисон с настроението на г-жа Тръмп. Изборът на рокля без презрамки от изумрудено жарсе на стойност 3350 долара от Elie Saab - изглеждаше като фин знак за подкрепа на престолонаследника.

Завръщането на престолонаследника в Белия дом е противоречиво заради убийството на колумниста на The Washington Post Джамал Хашоги през 2018 г. и ролята на Саудитска Арабия в терористичните атаки от 11 септември.

Това се случва и в момент, когато Тръмп е под политически натиск заради педофила Джефри Епстийн, като посещението на саудитците съвпада с гласувания за публикуване на досиетата на Епстийн както в Камарата на представителите, така и в Сената.

Тръмп заяви, че ще подпише законопроекта, но вечерята изглежда е повлияла на времето.

Мохамед бин Салман присъства на вечерята сам, но към него се присъединиха саудитска делегация и редица американски бизнес лидери, включително Илон Мъск - ​​отбелязвайки завръщането си в Белия дом след драматичния му спор с Тръмп през юни.

Футболната звезда Кристиано Роналдо също беше поканен, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Сред другите присъстващи в Източната зала бяха Доналд Тръмп-младши и приятелката му Бетина Андерсън, Тифани Тръмп и съпругът му Майкъл Булос, държавният секретар Марко Рубио, председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и Брет Байер и Мария Бартиромо от Fox News.

Сред присъстващите бизнес лидери бяха Тим Кук от Apple, Чарлз Шваб, Мери Бара от General Motors, Алберт Бурла от Pfizer, Дейвид Елисън от CBS News, Алекс Карп от Palantir, Стивън Шварцман от Blackstone Group, Джейн Фрейзър от CitiGroup, както и Рос Перо-младши, син на покойния независим кандидат за президент Рос Перо, наред с още много други.

40-годишният Роналдо беше в изискан черен смокинг, докато заемаше мястото си редом с хора като Илон Мъск и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Преди официалната вечеря той поздрави и най-малкия син на Тръмп Барън.

"Тази зала е пълна с най-големите лидери в света - бизнес, спорт...“, каза Тръмп и добави, че синът му е голмя фен на Роналдо. "Барън се запозна с него и мисля, че сега уважава баща си малко повече - само заради факта, че ги запознах. Така че просто искам да ви благодаря и на двамата, че сте тук", каза още Тръмп.

"Иска ми се само да имахме около 2000 места повече“, коментира Тръмп, докато произнасяше тоста, обещавайки да бъде домакин на саудитците на втора вечеря, след като позлатената му бална зала бъде завършена след около две години.