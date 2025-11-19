Ново осветление в столичния парк "Заимов"

Столична община финализира основните дейности по модернизацията на алейното осветление в парк “Заимов“. 893 937 лева е цялата стойност на проекта, който стартира на 11 март.

“Осветлението в София е една от много важните за мен теми, защото вярвам, че и миналото, и бъдещето на града ни са светли, стремим се настоящето също да бъде такова. Парк "Заимов“ е едно от любимите места на софиянци и обновяването му беше задължителна и дългоочаквана стъпка към по-приветлива, безопасна и комфортна градска среда”, каза кметът на София Васил Терзиев.

Положени са над 5 км нова подземна кабелна мрежа. Монтирани са 108 ниски и 54 високи нови стълба, като 9 от старите са запазени. На всички стълбове са предвидени нови LED паркови осветители. Подменени са две основни табла за електрозахранване и са инсталирани автоматични календарни контролери. Изградени са нови и реконструирани ревизионни шахти. Възстановени са настилките след полагането на инфраструктурата.

Основна цел на подмяната на осветлението е паркът да бъде безопасен, комфортен и напълно функционален за всички посетители. Затова при появата на още едно предизвикателство - забавяне в доставката на част от осветителните тела, подходихме по начин, който гарантира непрекъснато осветление и високо качество на изпълнение през целия период на работа.

Новото алейно осветление в парк “Заимов“ е поредна стъпка към модернизацията на градската среда в София – с устойчиви решения за по-висока безопасност и по-голямо удобство а жителите и гостите на града. Проектът е част от цялостната политика на екипа на кмета Васил Терзиев за обновяване на парковете и осветлението на публичните пространства в столицата.

През 2024 г. беше възстановено осветлението в Южния и Западния парк, а през тази година бе обновено осветлението и при два от символите на София - Народния театър “Иван Вазов” и Паметника на Васил Левски. Предстоят и още обновявания, включително в парк “Хиподрума“.