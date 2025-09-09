Един загинал в катастрофата между автомобил и автобус на пътя София – Варна

Един човек е загинал в катастрофата между автомобил и пътнически автобус по пътя София - Варна край разклона за севлиевското село Добромирка, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Инцидентът е възникнал малко след 5:00 часа тази сутрин, загиналият е шофьорът на автомобила.

В автобуса са пътували около 37 пътници. По първоначална информация сред тях няма пострадали, всички са прегледани от екип на Спешна помощ. Шофьорът на автобуса е откаран в болница за преглед, към момента няма данни за състоянието му, допълниха от полицията.

Пътят е затворен за движение, посочиха още от МВР. Всички превозни средства изчакват на място.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха по-рано, че движението по път I-4 Севлиево - Балван малко преди разклона за с. Добромирка се ограничава временно за всички моторни превозни средства.