IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Един загинал в катастрофата между автомобил и автобус на пътя София – Варна

Инцидентът стана в района на севлиевското село Добромирка

09.09.2025 | 08:38 ч. Обновена: 09.09.2025 | 11:06 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Един човек е загинал в катастрофата между автомобил и пътнически автобус по пътя София - Варна край разклона за севлиевското село Добромирка, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Габрово. 

Инцидентът е възникнал малко след 5:00 часа тази сутрин, загиналият е шофьорът на автомобила. 

Свързани статии

В автобуса са пътували около 37 пътници. По първоначална информация сред тях няма пострадали, всички са прегледани от екип на Спешна помощ. Шофьорът на автобуса е откаран в болница за преглед, към момента няма данни за състоянието му, допълниха от полицията. 

Пътят е затворен за движение, посочиха още от МВР. Всички превозни средства изчакват на място. 

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха по-рано, че движението по път I-4 Севлиево - Балван малко преди разклона за с. Добромирка се ограничава временно за всички моторни превозни средства. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Добромирка катастрофа загинал шофьор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem