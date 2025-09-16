IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Времето е ясно, по билата духа слаб вятър

16.09.2025 | 09:38 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е ясно, по билата духа слаб вятър, а температурите са около 10 градуса.

В планините времето ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

 

ПСС условията в планините БЧК
