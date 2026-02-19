IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски: Няма да станем на крака пред тези, които посегнаха на децата на България

Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще, зави той

19.02.2026 | 10:29 ч. 48
Снимка: БГНЕС

Днес ПГ на ДПС-Ново начало не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна, заяви лидерът на партията Делян Пеевски.

"Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация. 

През “нетипични” училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии. 

Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността. 

С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца. 

Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност. 

За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи", заяви Пеевски.

