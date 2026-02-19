IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Добри са условията за туризъм в планините

ПСС: Внимавайте за лавинна опасност

19.02.2026 | 10:17 ч.
Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е слънчево със слаб до умерен вятър по високите части на планините. Температурите са от минус 3-4 градуса до минус 10 градуса.

Новата снежна покривка е около 20 см.

По високите открити части, където духа вятър, има опасност от измръзване поради ниските температури. Висока е опасността от лавини.

Според прогнозата за времето над планините облаците ще бъдат разкъсани. Вятърът по високите части ще духа от запад със скорост до 60 км/ч.

Максималните температури за деня - над 2500 м височина ще бъдат около -5 до -2 градуса, а на 1500 м - от 1 до 3 градуса.

