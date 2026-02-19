Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол е осъден на доживотен затвор

Централният окръжен съд на южнокрейската столица Сеул осъди днес на доживотен затвор бившия президент на страната Юн Сук Йол по обвинение в организиране на бунт заради въведеното от него краткотрайно военно положение през декември 2024 г., предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Съдът, който първо призна Юн за виновен за бунт, произнесе първото решение по делото, в което се казва, че той е целял да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му.

Специалната прокуратура бе препоръчала смъртно наказание, допълва Йонхап.

(БТА)