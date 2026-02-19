IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук Йол е осъден на доживотен затвор

Присъдата е за бунт заради въведеното военно положение през 2024 г.

19.02.2026 | 10:08 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Централният окръжен съд на южнокрейската столица Сеул осъди днес на доживотен затвор бившия президент на страната Юн Сук Йол по обвинение в организиране на бунт заради въведеното от него краткотрайно военно положение през декември 2024 г., предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап.

Съдът, който първо призна Юн за виновен за бунт, произнесе първото решение по делото, в което се казва, че той е целял да разформирова парламента, като е изпратил войски в сградата му.

Специалната прокуратура бе препоръчала смъртно наказание, допълва Йонхап.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бивш президент Южна Корея доживотен затвор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem